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WP: инаугурация Байдена пройдёт в малолюдной обстановке

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Из-за пандемии на инаугурацию получат пропуск лишь члены конгресса и по одному человеку с ними, тогда как обычно они могут распределить по своим округами 200 тыс. билетов, пишет Washington Post. Возможно, администрация Байдена рассмотрит вариант проведения торжеств летом на День независимости.
WP: инаугурация Байдена пройдёт в малолюдной обстановке
Reuters

Инаугурация Джо Байдена будет проходить при сниженном количестве зрителей, сообщает Washington Post. Из-за пандемии пропуск на церемонию смогут получить меньше людей, чем обычно.
 
По традиции члены конгресса получают 200 тыс. билетов, которые они могут распределить по своим округам. В этом году билеты предусмотрены только для конгрессменов и одного сопровождающего. Как отмечают депутаты, которые получили тысячи запросов на билеты, они разочарованы, но в то же время понимают это решение. Так что своим избирателям они советуют смотреть церемонию дома.
 
По словам представителей Байдена, такое решение они приняли после консультаций с представителями здравоохранения. Как отмечает автор статьи, Байдену сложно найти баланс между советами врачей в разгар эпидемии и желанием показать оптимизм и легитимность новой власти.
 
При этом мэр Вашингтона всё же призвала Байдена и Харрис подумать о том, чтобы провести празднования инаугурации 4 июля в День независимости. Она отметила, что жители её региона привыкли раз в четыре года участвовать в такой церемонии.
 
Однако, как пишет автор статьи в Washington Post, народ всё равно, скорее всего, придёт посмотреть на церемонию за пределами забора, там, куда билеты не нужны.

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