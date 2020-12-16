GT: враждебное сотрудничество — политолог нашёл термин для отношений Китая и США

Китай и США в каких-то вопросах имеют взаимоисключающие интересы, но в других — не могут обойтись друг без друга, отметил политолог Джозеф Най в интервью Global Times. По его словам, главная опасность сегодня, как в 1914 году, состоит в том, чтобы отдельный небольшой эпизод не привёл к глобальному противостоянию держав. Но с приходом Байдена есть надежда на смену курса американской администрации.

При Байдене политика США будет более предсказуемой, с меньшей идеологической составляющей, уверен политолог Джозеф Най, который дал интервью Global Times. Но при этом он предупреждает: есть ряд вопросов, чьи корни глубже, чем политика Трампа. К их числу он относит уверенность американцев, что Китай нечестно себя вёл в рамках международной торговой системы и занимался воровством интеллектуальной собственности.

Джозеф Най считает, что отношения между Китаем и США можно назвать враждебным сотрудничеством. В некоторых вопросах интересы у двух стран взаимоисключающие, но есть темы вроде изменения климата и пандемии, в которых они не могут обойтись друг без друга.

Китаю и Штатам необходимо поддерживать контакты на всех уровнях, отметил политолог: и на уровне саммитов, и на уровне чиновников конкретных отраслей. Опасность состоит в том, что между ними может случиться какой-то инцидент, который способен привести к кризису. А война между такими державами отбросит назад и их экономику, и всего мира. Ещё Генри Киссинджер предупреждал, что странам нужно опасаться развития ситуации по сценарию 1914 года, когда все хотели небольшого военного эпизода, а случился мировой конфликт.

Что же до нынешней пандемии, то Най отмечает, что Китай и США изначально неправильно стали на неё реагировать, всё отрицая. Но Китай смог сдержать её развитие, а американская администрация была слишком непоследовательна. «США по-прежнему платят за некомпетентность Трампа», — отметил эксперт.

Впрочем, когда некоторые пытаются свести результаты борьбы с пандемией к разнице в системах, то Най с этим не согласен. Он отмечает, что Южная Корея, Новая Зеландия или Германия — демократии, но справились не хуже авторитарного Китая. А у Америки появились проблемы не из-за демократической системы, а из-за Трампа. Байден, как он надеется, займёт иную позицию, и вместе с производством высокоэффективной вакцины это позволит в ближайшие полгода обуздать пандемию в Штатах.

Сегодня одна из главных проблем связана с глобализацией и изменениями в экономике. Многие теряют работу, обвиняют во всём иностранцев. На этих настроениях Трамп и победил в 2016 году. Но если Байдену удастся успешно поработать в ближайшие четыре года, то Трамп больше и не вернётся. Политолог отмечает, что, несмотря на пандемию, американцы пришли на выборы и скинули действующего президента — что весьма непросто. Чтобы Трамп не вернулся, Байдену нужно обуздать пандемию, восстановить рост экономики, восстановить международные позиции США.

В целом, защита национальных интересов — это нормальная практика в разных странах. Вопрос лишь в том, как лидеры определяют эти интересы: как краткосрочную игру с нулевой суммой или включают туда интересы других стран. И Байден показал свою склонность ко второму сценарию, отмечает политолог.

Сам международный либеральный миропорядок, по словам эксперта, не был ни международным, ни идеально либеральным. Так что на его судьбе сказался как подъём Китая, так и рост популизма в западных демократиях. Однако это не означает, что сам миропорядок будет разрушен. Вопрос сегодня в том, как его отремонтировать. У Джозефа Ная такой рецепт: сотрудничество США и Китая, но при этом контроль со стороны западных стран, чтобы глобализация не ударила по людям.

Почти во всех странах сегодня растёт национализм, отмечает Джозеф Най в интервью Global Times. Из-за этого поддерживать многостороннее сотрудничество становится тяжелее. С другой стороны, здоровая доля национализма может быть полезна, только нужно её совмещать с позитивными подвижками.