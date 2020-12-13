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WSJ: вызов, с которым необходимо считаться — начальник генштаба США высоко оценил российскую армию

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В интервью The Wall Street Journal глава Комитета начальников Вооружённых сил США генерал Марк Милли подтвердил, что Пентагон рассматривает Россию в качестве одной из возможных угроз. Он отметил, что страна обладает очень боеспособными и профессиональными войсками, «которые нельзя недооценивать».
WSJ: вызов, с которым необходимо считаться — начальник генштаба США высоко оценил российскую армию
Reuters

В списке растущих угроз, составленном Пентагоном, Китай занимает верхнюю строчку. Об этом в интервью The Wall Street Journal рассказал глава Комитета начальников Вооружённых сил США генерал Марк Милли

«Китай создаёт очень сильную и боеспособную армию. У них есть план. Они хотят, чтобы к середине 2030-х годов их объявили равными нам, а к середине века получить возможность победить США в вооружённом конфликте»,  заявил военачальник.
 
Он согласился с предположением корреспондента The Wall Street Journal, что Россия также «представляет угрозу» для безопасности США и Европы. Однако, по его мнению, вызов со стороны Москвы отличается от вызова со стороны Пекина.
 
«Россия  великая держава. В этом нет сомнений из-за их возможностей»,  заявил Милли.
 
«Российские военные очень хороши. Никаких вопросов. И они очень предприимчивые. Они ищут способы использовать свои возможности, чтобы вернуться в положение, при котором они являются уважаемой великой державой. Они — вызов. Они  угроза. Их нельзя недооценивать», — подчеркнул генерал.
 
«У них очень боеспособная и очень профессиональная армия. Она относительно небольшая по сравнению с той, что была в советское время, но очень и очень способная», — подчеркнул американский военачальник.
 
Среди прочего он выделил «высокотехнологичный кибернетический потенциал» российской армии. Кроме того, генерал высоко оценил боеготовность космических, воздушных и военно-морских и наземных войск.
 
Вместе с тем Милли заявил, что «в самом широком стратегическом смысле Россия находится в состоянии упадка». Но тут же оговорился, что страна обладает «очень мощными ядерными силами».
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источник
Wall Street Journal США Северная Америка
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