NoonPost: пандемия укрепляет альянс России и Китая против Запада

За время пандемии Китай и Россия сформировали новые принципы международных отношений и укрепляют двустороннее сотрудничество на фоне враждебности к Западу, пишет египетский информационный портал NoonPost. Президент США Дональд Трамп попытался обвинить Пекин в распространении коронавируса. Однако Китай воспользовался ситуацией в своих интересах и привлёк Россию к разработке системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которая представляет «колоссальную угрозу» для стран Запада, подчёркивается в статье.