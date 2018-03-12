Африка
Contra Magazin: скандал вокруг покушения на Скрипаля выгоден Лондону, а не Москве
Покушение на убийство экс-агента Сергея Скрипаля, вызвавшее острую антироссийскую реакцию британских властей и СМИ, могло быть провокацией Лондона, пишет автор материала Contra Magazin Финиан Каннингэм. Спецслужбы Кремля вряд ли пошли бы на «акт мести» против бывшего шпиона накануне президентских выборов в России, тогда как для Лондона это удобное средство, чтобы «запятнать ожидаемую победу Владимира Путина», отмечает автор.
Contra Magazin: в Восточной Европе вернули к жизни антироссийский альянс
Не без участия США Украина, Молдавия и Грузия «вернули к жизни» так называемый блок ГУАМ, провозгласив при этом Россию своим главным врагом, пишет Contra Magazin. Как отмечает автор статьи Марко Майер, олигархические правительства трёх стран «охотно продали души» ради финансовой и иной поддержки Запада.
Contra Magazin: провал Меркель дал Макрону шанс стать лидером объединённой Европы
Если раньше ведущим политиком в Европе считали Ангелу Меркель, то теперь эту роль примеряет на себя французский президент Эммануэль Макрон, пишет Contra Magazin. Канцлер Германии не смогла проявить жёсткость в отношении России и не справилась с преобразованием ЕС в европейское сверхгосударство, поэтому западные элиты делают ставку на амбициозного лидера Франции, стремящегося руководить всей Европой.
Contra Magazin: поляки требуют от немцев миллиарды евро за военные преступления
Варшава потребовала от Берлина выплаты €690 млрд репараций за военные преступления и разрушения в ходе Второй мировой войны, сообщает Contra Magazin. Однако власти Германии не считают эти требования обоснованными, так как вопрос о репарациях был решён ещё в 1953 году, добавляет издание.
Contra Magazin: Швеция готовится к войне с Россией, разваливаясь изнутри
Вместо добрососедской Швеция проводит агрессивную политику в отношении России, пытаясь отвлечь своих граждан от «процесса общественно-политического развала» внутри страны, пишет Contra Magazin. Автор статьи убеждён, что вся эта антироссийская истерия рано или поздно приведёт к катастрофе.
Contra Magazin: у Пентагона закончились террористы — и он вспомнил о «красной угрозе»
У США заканчиваются «цели для бомбардировок» в мусульманском мире, и, чтобы оправдать свой военный бюджет, американцы выдумали новую, а на самом деле хорошо забытую старую «российскую угрозу», пишет Contra Magazin. При этом в действительности Белый дом не готов к ведению реальных боевых действий, утверждает автор статьи.
Экс-генерал бундесвера предупредил об угрозе случайной ядерной войны
В эпоху цифровых технологий ядерная война может начаться по чистой случайности, предостерегает экс генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят. Поэтому Запад и Россия должны постоянно модернизировать свои системы безопасности и поддерживать диалог по укреплению доверия в военной сфере, передаёт слова бывшего генерала Contra Magazin.
Contra Magazin: немцам не позволят свернуть с курса на новую войну с русскими
Немцам пора готовиться к тому, что уже скоро их втянут в вооружённое противостояние с Российской Федерацией, пишет Contra Magazin. После вероятного ухода Ангелы Меркель из политики в течение следующих двух лет её пост займёт кто-нибудь с «более выраженной трансатлантической ориентацией». Только так элитам удастся заставить Германию придерживаться курса на войну с Россией, констатирует автор статьи Марко Майер.
CM: президентский лимузин возьмёт на буксир российский автопром
Проект «Кортеж» уже несколько лет занимается разработкой линейки современных российских автомобилей на единой модульной платформе — в том числе бронированного президентского лимузина, сообщает австрийский Contra Magazin. Лимузин обещают представить уже после мартовских выборов. Три других автомобиля этой серии будут доступны для свободной продажи.
Contra Magazin: война с Россией — это самоубийство
«Безумцы» на Западе, которые мечтают разрешить конфликт с Москвой военным путём, должны понять, что любой, кто пойдёт против России, фактически совершает самоубийство, пишет Contra Magazin. Россияне обладают оружием, способным пробить ядерный щит Европы, а также готовностью его использовать, отмечает автор статьи.
CM: мирный диалог Северной и Южной Кореи смешал карты стратегам из США
Мирные переговоры Пхеньяна и Сеула нарушили планы Белого дома, пишет Contra Magazin. Американцы хотели изолировать Северную Корею и представить её страной, с которой невозможно построить диалог, но всё оказалось иначе. И теперь у США всё меньше оснований для того, чтобы самим не садиться за стол переговоров, подчёркивает издание.