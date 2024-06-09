La Nouvelle Tribune: передовая техника США не приспособлена к современной войне

23:48
Губернатор Смирнов: в Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявили в Курской области, заявил врио главы региона Алексей Смирнов.
23:40
Камоцци заявил, что Сафонов и Сперцян готовы к переходу в европейские клубы
Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о футболистах «Краснодара» Матвее Сафонове и Эдуарде Сперцяне.
23:35
ОНТ: в Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали и взрывали бомбы
В Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали и взрывали самодельные бомбы.
23:26
Лысенко: проблема в стране, лёгкая атлетика не такая популярная
Двукратный чемпион России Данил Лысенко назвал проблемой низкую популярность лёгкой атлетики в стране.
23:10
Кадыров: ВС России освободили село Рыжёвка на границе с Курской областью
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полк «Ахмат-Чечня» Минобороны России освободил село Рыжёвка в Сумской области, находящееся на границе с Курской областью.
23:09
Ферстаппен выиграл Гран-при Канады «Формулы-1»
Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Канады «Формулы-1».
23:03
«СТРАНА.ua»: в рядах ВСУ воруют топливо практически на всех уровнях
Новой проблемой в рядах украинской армии стало воровство топлива.
22:57
В Белорусской федерации футбола высказались о возможном включении клубов в чемпионат России
Председатель Белорусской федерации футбола Николай Шерстнёв поделился мнением о возможном участии команд в чемпионате России.
22:52
РИА Новости: противники Пашиняна дошли до здания парламента в Ереване
Участники акции протеста с требованием отставки армянского премьера Никола Пашиняна дошли до здания парламента.
22:41
Sky News: самолёт ВСУ впервые применил оружие по цели в России вне новых регионов
Британский телеканал Sky News со ссылкой на украинский военный источник сообщает, что украинский самолёт впервые применил оружие против цели внутри территории России, за пределами новых российских регионов и Крыма — в Белгороде.
22:38
Глушаков надеется, что Промес сможет вернуться в Россию
Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков надеется, что Квинси Промес сможет вернуться в Россию.
22:25
Metaratings: «Спартак» активно ищет левого вингера
«Спартак» продолжает искать усиление на позицию левого вингера.
22:12
Макрон объявил о роспуске Национального собрания и организации выборов
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил о роспуске нижней палаты французского парламента — Национального собрания — и организации внеочередных парламентских выборов.
22:10
Чичерова высказалась об участии российских спортсменов в Играх в Париже
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова поделилась мнением об участии россиян в Играх в Париже.
22:06
Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент
Поддерживающая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен Европейская народная партия пока лидирует на выборах в Европейский парламент.
21:57
Бени Ганц объявил о выходе из чрезвычайного правительства Нетаньяху
Министр без портфеля и член израильского узкого кабинета военных действий Бени Ганц объявил о выходе из чрезвычайного правительства премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
21:55
Газзаев: считаю, что Карпин должен продолжить работу в сборной России
Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о работе Валерия Карпина в национальной команде.
21:49
На съезде «Победы» объявили о сборе подписей за изменение статуса молдавского языка
На съезде сторонников блока «Победа» инициативная группа российской диаспоры объявила о сборе подписей за возвращение молдавскому языку статуса государственного.
21:40
Лысенко и Кочанова выиграли соревнования по прыжкам в высоту в Москве
Данил Лысенко выиграл соревнования по прыжкам в высоту в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве.
21:34
Российские средства ПВО сбили БПЛА Украины над Белгородской областью
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.
21:26
Алькарас стал самым молодым обладателем трёх ТБШ на разных покрытиях
21-летний испанец Карлос Алькарас стал самым молодым теннисистом, которому удалось выиграть турниры Большого шлема на разных покрытиях.
21:22
DHnet: улитки стали помехой для голосования на выборах в Бельгии
Жители Бельгии столкнулись с проблемой во время выборов в Европарламент и в федеральный парламент страны из-за улиток.
21:10
Леонов: либо в этом, либо в следующем сезоне уже точно построим школу Загитовой
Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал о строительстве школы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
21:02
Заслуженная артистка России Галина Свербилова умерла
Заслуженная артистка России Галина Свербилова скончалась на 88-м году жизни.
20:54
Кнороз и Моргунов выиграли соревнования по прыжкам с шестом в Москве
Полина Кнороз стала победительницей в соревновании в прыжках с шестом в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве.
20:48
Hürriyet: жара в Турции, вероятно, побьёт рекорды 2023 года
Жара в Турции, вероятно, побьёт рекорды прошлого года.
20:39
Алькарас победил Зверева в финале «Ролан Гаррос»
Испанец Карлос Алькарас стал победителем «Ролан Гаррос» в одиночном разряде.
20:31
Романо: Тухель решил сделать перерыв в тренерской карьере после переговоров с МЮ
Тренер Томас Тухель решил не продолжать переговоры с «Манчестер Юнайтед».
20:16
На выставке-форуме «Россия» состоялась лекция «Всемирная выставка»
Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Елизавета Лихачёва на Международной выставке-форуме «Россия» провела лекцию «Всемирная выставка (ЭКСПО)» в павильоне №75.
20:15
Дегтярёв: от российского спорта не дождутся, чтобы мы дверью хлопнули
Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что имеет место быть дискриминация российских атлетов в мире.
20:05
Британские ВМС заявили о нападении на судно у берегов йеменского порта Адена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС Великобритании третий раз за сутки заявило о нападении на судно в Аденском заливе.
20:04
В Москве возбудили дело после нападения на Щельцина
Покушение на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, совершённое 7 июня в Москве, стало основанием для возбуждения уголовного дела.
20:01
Скиннер: Бобровский — главная причина, почему «Флорида» смогла победить «Эдмонтон»
Вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер высказался об игре Сергея Бобровского из «Флориды».
19:57
Шадаев: госпитализированного с ножевыми ранениями Щельцина прооперировали
Министр цифрового развития России Максут Шадаев сообщил, что главу АНО «Цифровые технологии» Арсения Щельцина, госпитализированного с тремя ножевыми ранениями, прооперировали.
19:49
МИД: Москва направила Еревану ноту протеста из-за посещения Бучи послом Армении
Визит посла Армении на Украине Владимира Карапетяна в Бучу был расценён Москвой как откровенно недружественный шаг, в МИД республики направлена нота протеста.
19:47
Спецкор Пискунов рассказал о добровольце морской пехоты с позывным Тринадцатый
Спецкор RT Александр Пискунов рассказал о добровольце 155-й бригады морской пехоты с позывным Тринадцатый. Первый его бой был под Угледаром — против польских наёмников.
19:45
Журова: те спортсмены, кто уехал два года назад, — не про Россию и не про родину
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о россиянах, которые сменили спортивное гражданство.
19:35
Лавров прибыл в Нижний Новгород, где примет участие в СМИД БРИКС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нижний Новгород для участия в Совете глав МИД БРИКС.
19:32
Metaratings: «Реал Сосьедад» интересуется защитником «Краснодара» Арутюняном
Защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян входит в шорт-лист «Реал Сосьедад».
19:21
Жена Щельцина сообщила, что во время нападения он получил три ножевых ранения
Глава АНО «Цифровые технологии» Арсений Щельцин во время нападения получил три ножевых ранения.
19:17
Екимов заявил, что из велогонщиц только Дронова и Иванченко могут поехать на Олимпиаду
Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов сообщил, кто из российских велогонщиц может поехать на Олимпиаду.
19:15
В Индии обстрелянный боевиками автобус упал в ущелье, погибли девять человек
Автобус с паломниками упал в ущелье на севере Индии после того, как его обстреляли неизвестные. В результате этого погибли по меньшей мере девять человек.
19:11
Евтухов: ВМФ получит в 2024 году около 50 кораблей и судов обеспечения
ВМФ России в 2024 году получит около 50 кораблей и обеспечивающих судов, заявил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.
19:01
Гроссмейстер Бешуков умер в возрасте 53 лет
Российский гроссмейстер Сергей Бешуков умер в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.
18:57
МИД Сирии призвал ООН положить конец действиям Израиля в секторе Газа
Организация Объединённых Наций должна положить конец массовым расправам Израиля над палестинским населением в секторе Газа и привлечь к ответственности правительство Биньямина Нетаньяху. С таким призывом выступило Министерство иностранных дел Сирии.
18:56
В Москве совершено нападение на главу АНО «Цифровые технологии» Щельцина
В Москве совершено нападение на главу АНО «Цифровые технологии» Арсения Щельцина. Его доставили в больницу.
18:45
ЦСКА подпишет партнёрское соглашение с клубом из Танзании
Президент «Янг Африканс» из Танзании Энг Херси Саид-Янга рассказал, что клуб готовится заключить соглашение о сотрудничестве с московским ЦСКА.
18:38
Салливан: США не принимали решений о наращивании ядерного арсенала
Соединённые Штаты не принимали решений о наращивании ядерного арсенала, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
18:31
Telegraph: полиция сообщила игрокам сборной Англии о риске ограбления домов во время Евро
Полиция провела инструктаж для футболистов сборной Англии из-за угрозы ограбления их домов во время чемпионата Европы.
18:28
Шор объявил о запуске в Молдавии кампании за сближение с ЕАЭС
Молдавский оппозиционный блок «Победа» запускает кампанию по агитации за сближение республики с ЕАЭС.