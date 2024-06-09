Французский геополитолог: украинский кризис выгоден США — он сильнее порабощает Европу

Западу пора понять, что конфликт на Украине — не игра, он ведёт к настоящей катастрофе, предупреждает геополитолог и председатель аналитического центра Geopragma Каролин Галактерос. В эфире TVL она подчёркивает, что США пользуются нестабильностью в Европе для её ослабления и укрепления своего контроля.

КАРОЛИН ГАЛАКТЕРОС, геополитолог и председатель аналитического центра Geopragma: Если ситуация ухудшится, сможет ли возможное возвращение Трампа к власти предотвратить катастрофу? Катастрофу, потому что люди должны понять: мы идём к катастрофе. Мы идём к чему-то… Война — это не игра. Россия не играет. Тут не развлекаются с игрушечными солдатами и маленьким вооружением, не передвигают их — помните тот скетч (французской комик-группы. — ИноТВ) «Неизвестные»? С маленькими корабликами, танками… Мы не в генштабе, тут всё гораздо более конкретно.

ЭЛИЗ БЛЕЗ, ведущая TVL: Разумеется.

КАРОЛИН ГАЛАКТЕРОС: Потому что всё гораздо более серьёзно. Но не для Европы или НАТО — это не так, потому что Европа и НАТО поставили себя в положение, когда им угрожает прямое столкновение с Россией — и будь что будет. Так что нужно остановить такое стремление поставить под угрозу безопасность страны. Прошу прощения, но не надо разделять пророссийские настроения, чтобы так говорить — это вообще никак не связано. Это настолько элементарное наблюдение.

ЭЛИЗ БЛЕЗ: Вот именно. Мы видим близость между Европой — даже не близость, а тесную связь между Европой и Россией. Создаётся ощущение настоящей опасности. США достаточно далеко от этого.

КАРОЛИН ГАЛАКТЕРОС: Конечно.

ЭЛИЗ БЛЕЗ: Действительно ли США заинтересованы даже сейчас, видя нестабильную, прямо скажем, ситуацию на Украине, в завершении войны? Нужно ли ждать президентских выборов в ноябре, возвращения Дональда Трампа, если он вернётся? Или в конечном счёте война для США не проблема?

КАРОЛИН ГАЛАКТЕРОС: Это не проблема, а выгодная сделка. Она ослабляет Европу, позволяет ещё больше её контролировать. К тому же надо признать, что чем больше мы говорим об автономии — ах, если американцы нас бросят, мы должны быть сильными, — на самом деле мы продолжаем играть на руку американцам. Не нужно воображать, что мы получим независимость, — у нас нет независимости и никогда её не будет. Стоит лишь посмотреть на состояние войск и вооружения стран Евросоюза (смеётся), чтобы перестать верить в эти сказки, которые нам скармливают, — о том, что Европа может стать стратегически автономной, и прочую чушь. Если бы она была автономной, то уже давно бы поняла, что находится в Евразии и ей нужно перестать складывать яйца в одну корзину. У неё должна быть возможность вести открытый диалог, в том числе стратегический, с другими партнёрами в Азии и, конечно, с Америкой.

Мы же всего этого не делаем: мы находимся в положении полного подчинения, зависимости и рабства. Но это добровольное рабство. Мы довольны. Нам кажется, что наша безопасность — пусть даже она лишится прежних гарантий со стороны США, потому что Трамп сказал, что собирается вывести войска из Европы, если вернётся к власти, и так далее. Но тем не менее мы верим, что делаем всё сообща, и когда просим о чём-то, то это выполняют.