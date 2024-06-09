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Французский геополитолог: украинский кризис выгоден США — он сильнее порабощает Европу

Материал представлен в переводе ИноТВ
Западу пора понять, что конфликт на Украине — не игра, он ведёт к настоящей катастрофе, предупреждает геополитолог и председатель аналитического центра Geopragma Каролин Галактерос. В эфире TVL она подчёркивает, что США пользуются нестабильностью в Европе для её ослабления и укрепления своего контроля.

КАРОЛИН ГАЛАКТЕРОС, геополитолог и председатель аналитического центра Geopragma: Если ситуация ухудшится, сможет ли возможное возвращение Трампа к власти предотвратить катастрофу? Катастрофу, потому что люди должны понять: мы идём к катастрофе. Мы идём к чему-то… Война это не игра. Россия не играет. Тут не развлекаются с игрушечными солдатами и маленьким вооружением, не передвигают их помните тот скетч (французской комик-группы. — ИноТВ) «Неизвестные»? С маленькими корабликами, танками… Мы не в генштабе, тут всё гораздо более конкретно.

ЭЛИЗ БЛЕЗ, ведущая TVL: Разумеется.
 
КАРОЛИН ГАЛАКТЕРОС: Потому что всё гораздо более серьёзно. Но не для Европы или НАТО это не так, потому что Европа и НАТО поставили себя в положение, когда им угрожает прямое столкновение с Россией и будь что будет. Так что нужно остановить такое стремление поставить под угрозу безопасность страны. Прошу прощения, но не надо разделять пророссийские настроения, чтобы так говорить это вообще никак не связано. Это настолько элементарное наблюдение.
 
ЭЛИЗ БЛЕЗ: Вот именно. Мы видим близость между Европой даже не близость, а тесную связь между Европой и Россией. Создаётся ощущение настоящей опасности. США достаточно далеко от этого.
 
КАРОЛИН ГАЛАКТЕРОС: Конечно.
 
ЭЛИЗ БЛЕЗ: Действительно ли США заинтересованы даже сейчас, видя нестабильную, прямо скажем, ситуацию на Украине, в завершении войны? Нужно ли ждать президентских выборов в ноябре, возвращения Дональда Трампа, если он вернётся? Или в конечном счёте война для США не проблема?
 
КАРОЛИН ГАЛАКТЕРОС: Это не проблема, а выгодная сделка. Она ослабляет Европу, позволяет ещё больше её контролировать. К тому же надо признать, что чем больше мы говорим об автономии ах, если американцы нас бросят, мы должны быть сильными, на самом деле мы продолжаем играть на руку американцам. Не нужно воображать, что мы получим независимость, у нас нет независимости и никогда её не будет. Стоит лишь посмотреть на состояние войск и вооружения стран Евросоюза (смеётся), чтобы перестать верить в эти сказки, которые нам скармливают, о том, что Европа может стать стратегически автономной, и прочую чушь. Если бы она была автономной, то уже давно бы поняла, что находится в Евразии и ей нужно перестать складывать яйца в одну корзину. У неё должна быть возможность вести открытый диалог, в том числе стратегический, с другими партнёрами в Азии и, конечно, с Америкой.
 
Мы же всего этого не делаем: мы находимся в положении полного подчинения, зависимости и рабства. Но это добровольное рабство. Мы довольны. Нам кажется, что наша безопасность пусть даже она лишится прежних гарантий со стороны США, потому что Трамп сказал, что собирается вывести войска из Европы, если вернётся к власти, и так далее. Но тем не менее мы верим, что делаем всё сообща, и когда просим о чём-то, то это выполняют.
 
Дата выхода в эфир 08 июня 2024 года.
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источник
TVL Франция Европа
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