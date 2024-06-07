По случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что молодое поколение французов готово пожертвовать собой ради мира, как и их предки, передаёт TVL. На фоне украинского конфликта такие слова прозвучали лицемерно, учитывая, что сам Макрон никогда не служил в армии, а собственных детей у него нет.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Сила нашей страны — в смелой, доблестной молодёжи, готовой к тому же духу жертвенности, как и её предшественники.

Обаятельный парень говорит об истории и жертвенности — такой жалкий спектакль разыграл президент Макрон по случаю 80-летней годовщины высадки в Нормандии. Эммануэль Макрон не служил в армии — лучший ученик, он учился в Национальной школе администрации (ENA), занимал высшие административные должности и работал в банке Ротшильдов. Что касается молодёжи, которая, по его словам, готова повторить жертву своих предшественников, — какое он имеет право об этом говорить, не имея собственных детей? Примоднённый президент, который катается на гидроцикле, — может ли он прочувствовать, что означает жертва солдат на пляжах Нормандии, французских партизан или сражавшихся на восточном фронте?

Чтобы по максимуму воспользоваться ситуацией за несколько дней до выборов в Европарламент, Эммануэль Макрон пригласил глав государств множества стран. Среди них Джо Байден, который вполне мог увидеть Францию в последний раз в жизни, а также Владимир Зеленский — президент Украины, которая сыграла по меньшей мере неоднозначную роль во время Второй мировой войны.

Но какой бы ни была историческая правда, годовщина — это всего лишь повод для возвращения в лучах славы. Так, мало вспоминали о военных преступлениях США: в то время тысячи французов погибли во время бесполезных бомбардировок, афроамериканские солдаты насиловали французских женщин, а против оккупационных войск применялись запрещённые методы. При этом Россию не пригласили, в то время как эта страна заплатила высокую цену за победу в войне.

История может быть запутанной и довольно непривлекательной, однако во время подобных масштабных мемориальных раутов её нужно представлять таким образом, чтобы создавалось некое подобие согласия, если не воодушевления. Можно прославлять отвагу сотен тысяч людей из разных стран, но нельзя забыть, что война — это ужасная вещь, которую часто спонсируют те, кто в ней не участвуют и не отправляют на неё своих детей.