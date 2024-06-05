BFM TV: во Франции вспоминают жертв насилия со стороны американских «освободителей»

В годовщину высадки союзников в Нормандии появляются новые свидетельства об изнасилованиях французских женщин солдатами армии США, пишет BFM TV. Военный трибунал часто делал козлами отпущения темнокожих военных, чтобы поддерживать репутацию белых американцев.

По случаю 80-летней годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года во Франции вспоминают пострадавших от бесчинств американских солдат, рассказывает BFM TV. После окончания операции в октябре военное руководство США осудило 152 военных за изнасилования французских женщин. Эта цифра «сильно преуменьшена», считает Мэри Луиз Робертс — одна из немногих историков, которые занимаются «великим табу Второй мировой войны». По её словам, многие женщины предпочли молчать: помимо стыда, они не хотели портить атмосферу радости и праздника от прибытия «освободителей».

Одной из них была Эме Элоде Оноре, которая жила в бретонской деревушке Монтур. Её дочь Эме Дюпре спустя 80 лет решила предать огласке записанные матерью свидетельства о том, как 10 августа на их ферму пришли двое американских солдат. «Они хотели меня», — вспоминает Дюпре, которой тогда было 19 лет. Мать пошла вместо неё, и под дулом автомата «освободители» её насиловали, сменяя друг друга.

«Все были довольны, война закончилась, кругом царит веселье», — объясняет BFM TV Жанин Плассар. Её тогда 17-летнюю мать Картин Турнёллек в родном доме изнасиловал американец Уильям Мэк после того, как застрелил пытавшегося заступиться отца. По приговору военного суда его казнили.

Чтобы мотивировать солдат сражаться так далеко от дома, военное руководство США «обещало им Францию, полную доступных женщин», отмечает Мэри Луиз Робертс. Так, газета Stars and Stripes, которую издавали на средства армии и запоем читали тысячи переброшенных в Европу солдат, пестрит фотографиями француженок в обнимку с прибывшими освободителями.

В опубликованной в 1976 году книге «ОК, Джо!» писатель Луи Гийу рассказывает о том, как служил переводчиком в американской армии после высадки в Нормандии. Он указывает, что почти все осуждённые на смертную казнь за изнасилование были темнокожими. Мэри Луиз Робертс считает, что военное командование предпочитало сделать из них козлов отпущения, чтобы поддерживать репутацию белых американцев.