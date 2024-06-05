BFM TV: во Франции вспоминают жертв насилия со стороны американских «освободителей»
По случаю 80-летней годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года во Франции вспоминают пострадавших от бесчинств американских солдат, рассказывает BFM TV. После окончания операции в октябре военное руководство США осудило 152 военных за изнасилования французских женщин. Эта цифра «сильно преуменьшена», считает Мэри Луиз Робертс — одна из немногих историков, которые занимаются «великим табу Второй мировой войны». По её словам, многие женщины предпочли молчать: помимо стыда, они не хотели портить атмосферу радости и праздника от прибытия «освободителей».
Ссылки по теме
-
Redacted: Франция осквернит празднование дня высадки в Нормандии продвижением войны против России
-
Bloomberg: Макрон анонсирует военную коалицию для помощи Украине в начале июня
-
France info: забыть общую историю — Украина массово демонтирует советские памятники
-
Такер Карлсон: США грозит участь Рима — если наберут армию из мигрантов