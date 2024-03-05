Такер Карлсон: США грозит участь Рима — если наберут армию из мигрантов

Вооружённым силам США не хватает новобранцев, поэтому в конгресс внесён законопроект о предоставлении мигрантам гражданства за военную службу. Независимый журналист Такер Карлсон считает эту идею опасной. По словам гостя TCN, полковника Дугласа Макгрегора, американцы не хотят служить в собственной армии, потому что Пентагон больше заботится об Украине и Ближнем Востоке, чем о безопасности США.

Как пал Рим? Историки спорят об этом уже почти две тысячи лет, но все сходятся в том, что одна из причин очевидна. В римской армии, в её легионах стали преобладать неграждане, которые в итоге, будучи нелояльны Риму, обратились против римских граждан. Хм… Зная это, рассмотрим следующие факты: нашу страну наводнили десятки миллионов нелегальных мигрантов, по меньшей мере 7,2 миллиона — официально утверждается, что именно столько прибыло с тех пор, как Джо Байден стал президентом. Это число больше, чем население 32 штатов. И что же мы делаем с этими людьми? Депортируем? Нет же! Нет, конгресс с этим не согласен. Вот их идея.



ПЭТ РАЙАН, конгрессмен США: Нет чести выше, чем служить вашей стране в униформе.



РЕПОРТАЖ FOX5: И этой чести могут быть удостоены мигранты — в соответствии с новым законопроектом, внесённым конгрессменом из Гудзон-Вэлли Пэтом Райаном. Документ, названный «Об отваге служить», предлагает квалифицированным и проверенным мигрантам ускоренную процедуру получения гражданства за службу в вооружённых силах. По словам Райана, в прошлом году все виды войск вместе взятые набрали приблизительно на 41 тысячу человек меньше, чем планировали, так что некоторые важнейшие позиции остались незаполненными.



ПЭТ РАЙАН: Если есть ребята, которым хватает отваги поднять правую руку, принести клятву защищать нашу конституцию, рисковать жизнью за эту страну, то они, уж конечно, заслуживают возможности быть гражданами Соединённых Штатов Америки!



Ого, Пэт Райан читает нам лекции о том, что значит быть американцем! Как будто уж он-то знает. Но задумайтесь на секунду: вооружённые силы не могут выполнить план по набору. Кто составляет основу нашей боевой силы? Простите, но это всегда были белые мужчины. Итак, вооружённые силы США ругают белых мужчин, конкретно их: «Мы против вас, белые мужчины!» И оказывается, что многие белые мужчины больше не хотят вступать в вооружённые силы! Кто бы мог предвидеть?



Итак, есть проблемы с тем, чтобы убедить американских граждан, которые здесь родились, защищать свою страну. В нормальном государстве вы бы задумались: «Что мы делаем не так? Из-за чего американцы не хотят защищать собственную страну? Может быть, нам надо меняться и становиться лучше?» Но не в этом государстве, не с этим конгрессом.



Идея такая: давайте допустим вторжение в страну, не будем применять армию, чтобы его остановить, а потом наберём в армию тех, кто вторгся, и будем надеяться на лучшее. Вот это да! Если наша страна когда-нибудь станет полицейским государством, если вас будут принуждать к повиновению под прицелом, это произойдёт именно таким образом. А может быть, и нет.



Полковник Дуглас Макгрегор показался нам именно тем человеком, которого стоит спросить об этом. Он был старшим советником министра обороны, командовал последним танковым сражением в истории США, а теперь возглавляет организацию «Наша страна — наш выбор». Сейчас он с нами на связи. Дуглас, большое спасибо, что нашли для нас время.



Итак, я не хочу делать поспешных выводов, но, раз уж вы, ко всему вышеперечисленному, ещё и военный историк, оцените, пожалуйста, мудрость тех, кто позволяет людям вторгаться в страну, а потом раздаёт им автоматы.



ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставки: Знаете, я слушал, что говорили в сенате и палате представителей, и уж тем более в Белом доме… Иногда мне вспоминалось это знаменитое заявление по поводу Вьетнама: «Чтобы спасти деревню, нам пришлось её разрушить».



Да.



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: У меня сложилось впечатление, что таков план Вашингтона: нам надо разрушить страну, чтобы спасти её.



Очевидно.



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: По крайней мере, похоже, что, с точки зрения всех в Вашингтоне, всё, что было до них, было неправильно. И дивный новый мир должен быть построен в будущем на руинах прошлого. С этим они довольно неплохо справляются. Вооружённые силы — хороший пример. Военные ведомства строятся десятилетиями, в большинстве случаев они живучи, благодаря кадрам, которые восполняют их на регулярной основе.



У нас проблемы с набором по очень простой причине. Люди, которые прошли через это в последние 20, 30 лет, говорили: «Чем мы занимаемся? Какой смысл служить в вооружённых силах?» Мы приходим в эти места, в Ирак или Афганистан, они смотрят по сторонам и говорят: «Здесь ничего нет. Что я здесь делаю?» «Вы строите демократию!» И люди начинают хохотать. Это абсурд. Конечно же, это абсурд. Каким образом это защищает Америку?



Я думаю, это огромная часть проблемы. Если вы спросите 100 тысяч мужчин, белых, чёрных, любых, называющих себя американцами: «Что вы готовы делать?» — они готовы защищать Соединённые Штаты. Но они не видят свидетельств того, что мы защищаем Соединённые Штаты. Если уж на то пошло, мы отказались от этого. В пользу чего? Защиты Украины или отдельных частей Ближнего Востока? Не на это мы подписывались. И я считаю, это тоже огромная проблема.



Дата выхода в эфир 04 марта 2024 года.