Newsmax: Байдену важнее нелегалы, чем американцы

Очевидно, что Байдена больше волнует благополучие нелегальных иммигрантов, чем американцев, сообщает Newsmax. Он регулярно рассказывает сказки о росте экономики и уровня жизни в стране. Но народ понимает, что это ложь. По последним данным, в Нью-Йорке каждый четвёртый ребёнок живёт в бедности, американцы тратят на питание больше, чем за последние 30 лет. А в это время чиновники выделяют $64 в день на еду для каждого нелегала, забирая космические суммы из карманов налогоплательщиков.

Обычно я начинаю свой монолог с вопроса. Но сегодня я начну с утверждения, что на данный момент никто в здравом уме или без скрытых мотивов не может отрицать тот факт, что Джо Байден беспокоится больше о нелегальных иммигрантах, чем об американцах.

Только в Нью-Йорке каждый четвёртый ребёнок живёт в бедности. Величайший город в мире, а 25% живущих там детей не доступно удовлетворение элементарных жизненных потребностей. Уровень детской бедности вырос с прошлого года на 66%. Но если страдают нью-йоркцы, то что, думаете, происходит с остальной страной.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Экономика растёт. Она растёт. Рабочие места, доходы — по всем пунктам. У нас самая развитая экономика из всех крупных стран мира.

Невероятно. Взрывоопасно. И старый добрый Джо, как обычно, врёт американскому народу. Мне даже не надо показывать вам все эти мудрёные графики, чтобы продемонстрировать, насколько дорогим всё стало.

Теперь американцы тратят 11% своих доходов только на питание. Это самый высокий показатель за последние 30 лет. И это не потому, что американцы стали больше есть. Поставщики продуктов отмечают, что люди стали вообще-то покупать всё меньше и меньше в магазинах.

Это Соединённые Штаты Америки, а американцы не могут себе позволить даже покупать продукты. Однако знаете, о чьём питании беспокоится наше правительство каждый вечер? Нелегальные иммигранты.

По данным CBS News, чиновники выделяют $64 в день только на еду для нелегалов. 64 доллара в день просто на их еду. И это не учитывая одежду, медицинское обслуживание, проживание в гостиницах. Они тратят деньги, и это обходится нам в миллиарды и миллиарды долларов.

Axios сообщает, что космические суммы из карманов налогоплательщиков используются для того, чтобы заботиться обо всех этих миллионах и миллионах людей.

Дата выхода в эфир 25 февраля 2024 года.