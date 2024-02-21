Fox News: Байден предал Америку, позволив пересекать границу всем подряд

То, что натворила администрация Байдена в отношении миграционного кризиса, близко по своей сути к госизмене, заявил член палаты представителей США Даррелл Исса в интервью Fox News. По его словам, впуская в страну миллионы нелегалов и отказываясь принимать ограничительные меры, президент США «предаёт Америку» и весь её народ.

Кризис вокруг нелегальной иммиграции стремительно распространяется на ваш родной штат, Калифорнию. Ваш округ включает в себя пограничный город Якумбу, штат Калифорния. Мы видим, как мигранты прибывают из десятков стран, включая Китай. Что у вас там происходит?

ДАРРЕЛЛ ИССА, член палаты представителей США: А происходит то, что мы оказались очень привлекательным пунктом въезда. Потому что можно прилететь в Мексику, недорого добраться до Тихуаны и перебраться из города в город. Якумба находится довольно далеко в пустыне, и многие из тех, кто едет через него, пытаются избежать денежных сборов и тому подобного.

Но мы наблюдаем это на протяжении всей границы — повсюду от океанов до пустынь. И речь идёт о более чем сотне стран, самые опасные из которых — Сирия, Ирак, Иран, Китай, как вы уже упомянули. Потому что по всему миру ходят слухи, что если вы приедете в США, то можете буквально посмотреть людям в глаза и сказать: «Я еду сюда в поисках лучшей работы», и вас всё равно выпустят в эту страну. Потому что наш президент хочет, чтобы происходило то, что происходит. Формально это не госизмена, потому что он не выбрал какую-то одну страну, — для предательства Америки он выбрал весь мир.

Но законы США о предоставлении убежища говорят обратное. Вы не можете приехать сюда ради работы. Для того чтобы попасть в эту страну, так делать не разрешено. Так проверяют ли вообще этих людей?

ДАРРЕЛЛ ИССА: Это на самом деле и интересно. Даже на Fox News и на других каналах, когда мигрантов спрашивают: «Зачем вы здесь?», они отвечают не как просители убежища. А уже потом они заявляют, что на родине им страшно. Создаётся ощущение, что страшно вообще в каждой стране мира.

Дело в том, что мы впускаем всех подряд. Количество людей, которых депортируют, практически равно нулю. Знаете, хорошим примером является Китай. Китай нельзя покинуть без разрешения китайского правительства — а значит, этим людям фактически разрешено приезжать сюда с целью нелегальной миграции.

Дата выхода в эфир 20 февраля 2024 года.