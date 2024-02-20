NYP: Байден и Демократическая партия полностью оторваны от реальности и продолжают сочинять сказки

Демократическая партия и президент Джо Байден настолько сильно оторвались от реальности, что всё, что бы они ни говорили, в реальности оказывается совершенно противоположным, пишет New York Post. Тем не менее, обладая влиянием на средства массовой информации, они могут и дальше продолжать придумывать свой «мир грёз».

Что бы ни говорили демократы, на самом деле всё происходит наоборот, но, поскольку ими контролируется львиная доля средств массовой информации, они могут создавать правду такой, какой сами захотят, пишет газета New York Post.

После трёх лет жизни в «фантастическом мире» президента Байдена, мир наконец провалился в зазеркалье «Алисы в стране чудес». К примеру, недавно Владимир Путин заявил, что предпочитает, чтобы Джо Байден победил на выборах 2024 года над Дональдом Трампом, что немедленно было провозглашено в Америке «психологической операцией». Однако когда в 2016 году Путин заявил, что предпочитает Трампа Хиллари, Путину поверили на слово и следующие 4 года на Трампа сыпалась клевета о том, что он якобы российский агент.

Но в этот раз, применив приём обратной психологии, Путин на самом деле имеет в виду, что он предпочитает Трампа, ведь он не может поддерживать Байдена — тщеславный, беспомощный и упрямый рупор неудачной внешней политики США. Для тех мировых лидеров, которые желают падения Америки, Байден — это ценный актив, знает он об этом или нет.

Также считал и Усама бен Ладен, который поручил своим головорезам сбивать любой самолёт, на борту которого мог находиться президент Барак Обама, но непременно нужно было пощадить вице-президента Джо, потому что он считал Байдена таким идиотом, что, если бы тот автоматически унаследовал президентское кресло после кончины Обамы, он бы разрушил Америку в одиночку.

Когда дело касается кризиса на границе с Мексикой, демократы во всём винят республиканцев. Джо Байден призывал нелегальных мигрантов «нахлынуть» через границу ещё до того, как вступил в должность. Он пообещал, что не будет никого депортировать, и своим указом в первый же день отменил «жестокую» политику Трампа по охране границ. И когда 8 млн мужчин призывного возраста из стран третьего мира приняли его предложение, они начали творить хаос в городах, традиционно голосующих за демократов.

Похожая история и с процедурой импичмента, которую обесценили демократы после того, как разрушили нормы честной игры на Капитолийском холме. Демократы пообещали объявить Трампу импичмент ещё до того, как он вошёл в Белый дом. Они объявили ему импичмент при первой же возможности за грехи Байдена, а затем снова объявили ему импичмент, даже после того, как он проиграл выборы, не говоря уже о множестве судебных преследований.

В заключение автор статьи отмечает, что министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас высказался о здоровье Джо Байдена, назвав его «сообразительным» и пребывающим «в хорошей форме». По его словам, действующий американский президент «требовательный, очень внимательный к деталям и сосредоточенный», что почти также смешно, как заявление Камалы Харрис, что каждый, кто её видит, «уходит, полностью осознавая» её способность руководить страной. По крайней мере, в поставленном с ног на голову мире демократов есть забавная сторона, заключает New York Post.