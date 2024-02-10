Fox: Байдену становится хуже — американцы должны понимать, что их ждёт

Во время дачи показаний по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами Джо Байден не смог вспомнить, когда был вице-президентом, и забыл, когда умер его старший сын Бо. Диагноз главы Белого дома очевиден даже непрофессионалам, заявил доктор Марти Макари в эфире Fox News — у Байдена возрастная деменция. И ситуация будет только ухудшаться, так что американцам стоит всерьёз задуматься о том, стоит ли переизбирать президента на второй срок.

Белый дом занял оборонительную позицию в связи с разоблачительным докладом, в котором говорится о серьёзных проблемах с умственными способностями президента Байдена. Речь идёт в том числе о том, что он «не помнит, когда был вице-президентом», и что он «уже спустя всего несколько лет забыл, когда умер его сын Бо».

Специальный совет не будет рекомендовать предъявлять обвинения по делу о секретных документах Джо Байдена отчасти потому, что тот представляется «благонамеренным пожилым человеком с плохой памятью». Президент разразился гневом по поводу всех обвинений, содержащихся в докладе, но вскоре совершил ещё одну ошибку. Смотрите сами.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Как вы знаете, изначально президент Мексики Сиси не хотел открывать дорогу гуманитарным конвоям. Это я поговорил с ним. Это я убедил его открыть дорогу. Я знаю, что, чёрт возьми, я делаю! Я президент, и я поставил эту страну на ноги.

Вот только президент Мексики — не вышеупомянутый Сиси. Давайте выслушаем сотрудника Fox News доктора Марти Макари. Доктор, я знаю, что вы не можете ставить диагноз, не осмотрев пациента. Но основываясь на этом докладе и на том, что вы только что услышали, а также — давайте посмотрим правде в глаза — на последнем десятилетии Джо Байдена, за которым наблюдала вся общественность: какова ваша оценка умственных способностей президента?

МАРТИ МАКАРИ, врач, профессор: Прежде всего, Тодд, все путают слова и делают ошибки. Но в последнее время мы замечаем значительную прогрессию замедления речи и серьёзное учащение провалов в памяти. Так что это уже не мелочь.

На данный момент это не медицинский диагноз, но всё очевидно даже для юриста, который, по сути, поставил диагноз в этом докладе — возрастная деменция. Вот в чём причина беспокойства. Снижение когнитивных способностей происходит прямо на наших глазах. Очень заметна разница между тем, как он работает сегодня, по сравнению, скажем, с пятью годами назад. И это действительно печально.

Рад, что вы сказали про пять лет назад. Давайте посмотрим на пять лет вперёд. И дело даже не в политике — мы все понимаем, что с этим ничего хорошего не происходит. На самом деле, я бы даже сказал, что всё очень и очень плохо. Но ещё хуже то, что произойдёт с умственными способностями Джо Байдена, по моей оценке, в течение следующих пяти лет.

В течение этого времени, если Джо Байден будет переизбран, он будет президентом часть из этих пяти лет. Что произойдёт с Джо Байденом, исходя из того, что вы видите на данный момент, за этот период времени? Потому что, доктор, мне сложно представить, что ему станет лучше…

МАРТИ МАКАРИ: Всё верно. При такой динамике крайне маловероятно, что наступит внезапная стабилизация. Это очевидная возрастная деменция. И люди обеспокоены тем, что это может повлиять на его деятельность. Если бы это был генеральный директор какой-нибудь компании, люди не стали бы покупать акции и, скорее всего, вмешался бы совет директоров. Так что люди обеспокоены тем, что произойдёт в долгосрочной перспективе ещё за четыре года.

Если не брать во внимание политику — это всё просто печально. Мы своими глазами наблюдаем за возрастной деменцией. Кто-то может возразить, мол, мы голосуем за партию, а не за конкретного человека. Я вообще держусь подальше от политики, но то, что происходит сейчас, совершенно очевидно. Мы наблюдаем снижение когнитивных способностей.

Дата выхода в эфир 10 февраля 2024 года.