CNN: «лучший день в году» — сегодня все обстоятельства складываются в пользу Трампа

Дональд Трамп может почувствовать уверенность в своём политическом будущем, благодаря «тройному комбо», сложившемуся в его пользу в последние дни, пишет CNN. Как передаёт издание, этому способствует всплеск дебатов вокруг когнитивных способностей Байдена, успех экс-президента на внутрипартийных голосованиях в разных штатах и перспектива победы в Верховном суде по делу о запрете на включение в избирательные списки в штате Колорадо.

Сегодня у Дональда Трампа лучший день в 2024 году, считает CNN. Во-первых, бывшему президенту вручили политический подарок: специальный советник Роберт Гур усомнился в способности Джо Байдена выполнять функции президента. Гур описал лидера Байдена как «отзывчивого, благонамеренного старичка с плохой памятью» и заключил, что вследствие этого его нельзя будет подвергнуть судебному преследованию.

Помимо этого, Трамп прямой дорогой идёт к выдвижению в качестве официального кандидата в президенты от республиканцев. Он без труда одержал победу в партийном голосовании в Неваде и на Виргинских островах США в четверг вечером, продолжив «беспроигрышную серию» и заставив свою соперницу Никки Хейли со своей предвыборной кампанией почувствовать себя бесполезной.

Кроме того, Трамп движется к победе в Верховном суде по делу о запрете включения его имени в избирательные списки в штате Колорадо. Даже судьи, придерживающиеся либеральных взглядов, высказали сомнения в том, что бывшему президенту можно запретить выдвижение под предлогом участия в востании.

Как заключает издание, это «тройное комбо» должно заставить Трампа почувствовать уверенность в своём политическом будущем, по крайней мере, на текущий момент.