Возвращение Трампа в президентское кресло ослабит обороноспособность Европы и не сулит ничего хорошего для Киева, предупреждает обозреватель издания The Guardian Тимоти Гартон Эш. По мнению британского публициста, по этой причине Европе необходимо как можно быстрее нарастить поставки боеприпасов и вооружений для ВСУ и спешно предпринимать шаги по укреплению собственной безопасности, не полагаясь всецело на НАТО, как это было на протяжении многих десятилетий.

Вероятное возвращение Дональда Трампа в кресло президента США может повергнуть в шок союзников и партнёров Соединённых Штатов по НАТО, поскольку популярный политик «выбьет почву» из-под ног Украины и ослабит военный потенциал Европы. Об этом предупреждает обозреватель издания The Guardian Тимоти Гартон Эш. По мнению британского публициста, по этой причине Европе необходимо как можно быстрее увеличить поставки боеприпасов и вооружений для ВСУ.

Кроме того, автор статьи призывает нарастить военную помощь Украине даже в том случае, если Трамп решит полностью перекрыть американскую поддержку ВСУ и попытается «договориться с Россией» в обход Киева.

К тому же Европе следует прилагать больше усилий для укрепления собственной конвенциональной обороны и не полагаться полностью лишь на США. На протяжении многих десятилетий европейская интеграция была сосредоточена на экономическом сотрудничестве, которое по сей день остаётся ядром ЕС. Однако вся европейская безопасность строилась вокруг возглавляемого США НАТО, и на фоне того, что Дональд Трамп угрожает уйти с Запада, пришла пора европейцам вернуться к идее защиты Европы собственными силами, поясняет Гартон Эш.

В отличие от первого президентства Трампа, его второй срок на посту главы Белого дома в настоящее время тщательно прорабатывается рядом аналитических центров. В подробных планах будущего президента США, среди прочего, сформулировано стремление трансформировать НАТО таким образом, чтобы сократить американское военное присутствие в Европе за счёт увеличения европейского контингента.

Помимо этого, европейский собственный ВПК ослаблен, в то время как увеличение расходов Европы на оборону обогащает США. Как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, за последние 2 года американские производители оружия уже получили европейские заказы на сумму $120 млрд, что, по идее, должно радовать Трампа.

В заключение обозреватель The Guardian подчеркнул необходимость создания в Европе систем собственного ядерного сдерживания, несмотря на то что в настоящее время регион может рассчитывать на американский ядерный зонтик.