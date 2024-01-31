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Das Erste: победа Трампа сделает Европу и Украину беззащитными

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Европа и Украина окажутся беззащитны: их военная зависимость от Вашингтона ничуть не уменьшилась с первого срока его президентства, отмечает Das Erste. Европа пытается развиваться в этом направлении, однако у неё нет ни общей обороны, ни общих закупок, и это настоящая «европейская катастрофа», которая становится отчётливо видна по тому, как быстро ЕС достигает своих пределов в политике безопасности, когда речь заходит о поддержке Украины.
Das Erste: победа Трампа сделает Европу и Украину беззащитными
АР

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США стала бы кошмарным сценарием для Европы и Украины: в этом случае на карту была бы поставлена их безопасность, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Взять, к примеру, НАТО: сомнительно, что военный альянс переживёт второй срок Трампа. Чтобы разрушить альянс, Трампу даже не придётся официально объявлять о выходе из него США. Достаточно, чтобы США усомнились в том, что они действительно будут защищать своих европейских союзников в случае нападения. Тогда НАТО будет мертво, потому что альянс в значительной степени основывается на обещании американцев защищать союзников.

Если США разрушат ядерный или конвенциональный щит, воздвигнутый ими над Европой, у Германии и её восточноевропейских соседей возникнет проблема: военная зависимость Европы от США ничуть не уменьшилась с первого срока президентства Трампа. Около 100 тыс. американских солдат размещены в европейских странах НАТО, 35 тыс. — только в Германии. Без США и их ядерного щита Европа стала бы беззащитной.

Европейский союз, безусловно, предпринимает попытки военного роста: в рамках проектов PESCO, запущенных в 2017 году, желающие государства могут объединить усилия для разработки совместных возможностей — например, для создания подводного беспилотника. В то же время существует оборонный фонд ЕС, который может быть использован для финансирования совместных закупок. Однако и в том, и в другом случае ЕС лишь продвигается к настоящему оборонному союзу.

То, как быстро ЕС достигает своих пределов в политике безопасности, уже стало ясно, когда речь зашла о поддержке Украины. Реальность такова: Россия имеет в своём распоряжении 3 млн артиллерийских боеприпасов в год. Однако Европа не в состоянии производить даже 1 млн снарядов в год. Поэтому совершенно неясно, смогут ли европейцы выполнить своё обещание к марту. 

Либеральный евродепутат Ги Верхофстадт назвал решающую причину этого «объявления банкротства» в области оборонной политики: «Нет ни общей обороны, ни общих закупок. Это настоящая европейская катастрофа». Фонд для закупок составляет €8 млрд — но они растянуты на годы. Дональд Трамп ещё не стал президентом США. Но это сценарий, к которому ни европейские страны НАТО, ни Украина, похоже, не готовы в достаточной степени.

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Das Erste Германия Европа
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