WSJ: США уже не те, что раньше — Европу раздражает протекционистский уклон Америки

Джо Байден, заявивший в 2021 году о возвращении Америки, не только не отменил протекционистские меры, принятые его предшественником, но и ужесточил некоторые из них, пишет The Wall Street Journal. Этот протекционистский уклон Вашингтона раздражает Европу и заставляет её опасаться возможного экономического конфликта с давним союзником.
Европу раздражает протекционистский уклон Америки, пишет The Wall Street Journal.
Как напоминает издание, прозвучавшее в 2021 году заявление президента США Джо Байдена о том, что «Америка вернулась», было с радостью воспринято европейскими официальными лицами, которые стремились преодолеть торговые проблемы, возникшие при правлении Дональда Трампа.
Однако Байден вместо того, чтобы отменить политические решения, основанные на протекционистских взглядах его предшественника, продвинул многие из них, отмечается в статье. Президент сохранил торговые барьеры, оставил европейские компании без субсидий, направленных на поддержку производства в США, и удивил союзников более жёсткими ограничениями на доступ Китая к американским технологиям.
Теперь европейские официальные лица обеспокоены тем, что США уже не те, что раньше. Дипломаты и чиновники по всей Европе задаются вопросом, может ли блок рассчитывать на то, что Вашингтон сохранит «торговую систему, основанную на правилах», или же между давними союзниками может возникнуть экономический конфликт.
Евросоюз уже предпринял некоторые шаги для поддержки собственной промышленности, ослабив некоторые правила субсидирования, чтобы европейским правительствам было легче конкурировать со стимулирующими мерами США в сфере чистых технологий.
Однако чиновники ЕС по-прежнему в значительной степени придерживаются традиционных идеалов свободной торговли, не решаясь принять подход США, который, по их словам, напоминает им излюбленную тактику Пекина. Европейские чиновники уже предупредили Вашингтон, что попытки США конкурировать с Китаем наносят побочный ущерб Европе.
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