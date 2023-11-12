Le Figaro: «чистое безумие» — французский политик призвал ЕС больше не расширяться

Чтобы вернуть себе способность защищать свои интересы, ЕС должен отказаться от идеи дальнейшего расширения, за которое ратует Урсула фон дер Ляйен, уверен бывший министр образования Франции Люк Ферри. По его мнению, политика постоянного расширения уже привела европейский проект к неудачам и грозит окончательно завести его в тупик на радость США.

Перед лицом происходящих в мире потрясений жизненно важно, чтобы Европа восстановила способность защищать свои ценности и перестала автоматически следовать американским интересам, которые часто противоречат её собственным, уверен философ и бывший министр образования Франции Люк Ферри.

Сегодня очевидно, что большая часть Глобального Юга объединяется против Запада. В этом взрывоопасном контексте ЕС должен «как можно скорее остановить безумие расширения» блока до 30 стран, которое Урсула фон дер Ляйен хочет навязать ему, считает политик. Более того, на взгляд автора, бесконтрольное расширение уже стало причиной неудачи европейского проекта.

«Вместо того чтобы углублять союз, укрепляя наши связи путём разумной гармонизации социальных и налоговых норм, мы превратили ЕС в обширное либеральное экономическое пространство, полностью лишённое какой-либо политической силы», — сетует Ферри. Он называет эту политику «чистым безумием», предупреждая, однако, что европейские лидеры продолжают проводить её и сегодня.

С точки зрения эксперта, необходимо, напротив, срочно объединить ЕС вокруг стран-основательниц, которые имеют примерно одинаковую степень экономического, социального и демократического развития. В основе союза должны стоять Франция, Германия, Италия, Испания, Австрия, Ирландия, страны Бенилюкса, Португалия. Эта конфедерация, наконец, могла бы обеспечить блоку как военную, так и технологическую мощь, чтобы противостоять империализму США и Китая.

Если страны еврозоны не поймут, что, прежде чем расширяться, необходимо «углубиться», расширение без правил заведёт блок в тупик, к большому счастью его американских «друзей», которые под видом «энергетического перехода» уже начали проводить политику антиевропейского протекционизма, предупреждает автор.