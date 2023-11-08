SCMP: ЕС планирует начать переговоры с Украиной о членстве — но процесс может занять годы

Руководство Европейского союза в ближайшую среду выступит с рекомендациями в отношении сроков начала переговоров с Украиной, касающихся её вступления в ряды ЕС при выполнении всех необходимых условий. Об этом заявили два европейских чиновника, имена которых не разглашаются, пишет South China Morning Post.



По их словам, такие рекомендации будут означать, что официальные переговоры с Украиной и Молдавией, которая также претендует на то, чтобы стать ещё одним членом Евросоюза, могут начаться уже в следующем году. Однако даже в этом случае переговоры о принятии новых кандидатов могут затянуться на годы, отмечается в статье.



Обычно требуется несколько лет для того, чтобы Брюссель признал, что желающие присоединиться к ЕС страны полностью соответствуют всем необходимым для их принятия юридическим и экономическим критериям. Кроме того, Евросоюз опасается принимать в свои ряды Украину, поскольку она находится сейчас в состоянии военного конфликта, подчёркивается в статье.

Во время своего визита в Киев в минувшие выходные глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен похвалила украинские власти за прогресс, достигнутый на пути реформ, и заявила, что эта страна уже выполнила «более 90 процентов» всех условий, поставленных для начала официальных переговоров о членстве.



Фон дер Ляйен, в частности, высоко оценила усилия Киева по борьбе с коррупцией, включая принятие закона, касающегося лоббирования, и ужесточение правил декларирования активов. Она также выразила уверенность, что власти Украины в ближайшее время смогут завершить оставшиеся шаги, необходимые для того, чтобы продвинуться на пути вступления в Евросоюз.



В то же время фон дер Ляйен отметила, что Киеву необходимо исполнить все рекомендации Венецианской комиссии — консультативного органа при Совете Европы, который следит за защитой прав национальных меньшинств в Европе, в том числе в сфере образования. Этот вопрос также активно поднимался Будапештом, который подавал жалобы на нарушение прав этнических венгров на Украине, поясняется в статье.



В свою очередь, Владимир Зеленский пообещал, что Киев выполнит все условия, и заявил, что положительное решение ЕС придаст новую мотивацию всей стране. «В Европе не будет серых геополитических зон. Мы обеспечим новую основу для роста и развития Украины и всех европейских стран. Мы гарантируем нашей стране и гражданам реальную экономическую и социальную безопасность», — подчеркнул он.



Предварительный отчёт экспертов Еврокомиссии, касающийся Украины, будет содержать оценку её прогресса по проведению реформ в нескольких направлениях, пишет South China Morning Post. И этот документ должен стать основой для ключевого решения о том, стоит ли начинать официальные переговоры о членстве с Киевом, которое должно быть принято на предстоящем саммите лидеров ЕС в декабре.



Венгрия считается главным потенциальным противником положительного решения, которое потребует единогласной поддержки всех 27 стран блока, говорится в статье. По словам европейских источников, в отчёте также будут содержаться оценки прогресса и других кандидатов, претендующих на вступление в ЕС. Этот документ ещё предстоит доработать до официальной публикации, пояснили они.

Тем не менее продвижение «западной интеграции» является главным приоритетом для нынешних киевских властей. Ещё один неназванный высокопоставленный украинский чиновник выразил надежду, что Европейская комиссия даст «положительную» оценку в отношении заявки Киева на членство в ЕС, особенно в то время, когда всё чаще возникают опасения по поводу сокращения военной помощи со стороны США, сообщает South China Morning Post.В свою очередь, западные сторонники сближения между Евросоюзом и Украиной, где проживает около 44 млн человек, говорят о геостратегической необходимости такого шага. По словам одного высокопоставленного французского дипломата, имя которого также не называется, в Европе существует консенсус по этому вопросу и «твёрдая поддержка» заявки Киева на вступление, поскольку ЕС не может позволить себе проиграть России, говорится в статье.