France Culture: «нет лидера и центральной власти» — эксперты объяснили раскол в ЕС из-за Израиля и Украины

Европейским странам всё труднее договариваться об общей позиции на международной арене, в частности, по вопросам украинского и палестино-израильского конфликтов, констатируют участники программы Cultures Monde на радио France Culture. Эксперты объясняют это отсутствием в блоке единого центра принятия решений и соперничеством между лидерами ЕС.

Отсутствие согласия внутри ЕС по вопросам международной политики стало темой программы Cultures Monde на радио France Culture. Как напомнила ведущая передачи, после визита главы Еврокомиссии в Израиль множество официальных лиц Европейского союза обвинили Урсулу фон дер Ляйен в безоговорочной поддержке еврейского государства. При этом председателя комиссии уже не первый раз упрекают в превышении своих полномочий и вмешательстве в сферу внешней политики.

В настоящее время, когда в ЕС всё очевиднее разногласия по поводу конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине, блоку всё труднее вести согласованную и последовательную дипломатию. Обострение израильско-палестинского конфликта показало, что в ЕС существуют два лагеря: с одной стороны, те, кто безоговорочно поддерживает Израиль в праве на самооборону, с другой стороны, те, кто считает, что эта поддержка должна быть обусловлена призывом уважать закон, отмечается в радиопрограмме.

Обозреватель Le Monde Марк Семо считает, что европейская «какофония» вокруг израильско-палестинского конфликта отчасти объясняется личным соперничеством президента Евросовета Шарля Мишеля, главы европейской дипломатии Жозепа Борелля и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Последнюю обвиняют сегодня ещё и в том, что она делает заявления не только как глава Еврокомиссии, но и как представительница Германии.

Несмотря на подписанное всеми членами саммита ЕС коммюнике по вопросу ближневосточного конфликта, раскол в рядах европейцев является вполне реальным, и его корни уходят достаточно глубоко, отмечает Семо. Каждая страна ЕС рассматривает израильский вопрос в соответствии со своей историей взаимоотношений с евреями. К примеру, Германией и Австрией движет чувство вины за их роль в холокосте. Их линию в отношении полной поддержки Израиля разделяют многие страны Восточной Европы. С другой стороны, у стран Южной и Северной Европы, где еврейское население много веков составляло крайне малочисленную группу, «погром» 7 октября не отозвался в памяти воспоминаниями о холокосте, и проблемы палестинцев кажутся им более значимыми.

Достоинство Европы в умении формулировать идеи, но, когда дело доходит до согласованных действий, дело обстоит хуже, констатирует эксперт по международным отношениям Кристиан Лекен. Дело в том, что ЕС — не государство, а система, базирующаяся на разделении центров принятия решений: у неё два лидера, поясняет специалист. И это, на его взляд, создаёт проблему. «Это побочный эффект европейской системы. Когда всё размыто, когда существует серая зона по вопросу о том, кто что должен делать, первый, кто вынимает шпагу, выигрывает бой, даже если позже он навлечёт на себя критику», — делает вывод Лекен.

Этими же особенностями обусловлено, по его мнению, отсутствие общей позиции в ЕС по украинскому вопросу. И хотя в вопросе поддержки Украины блоку удалось добиться многого совместными усилиями, недостаток единства часто ограничивает способность ЕС предпринимать решительные шаги на международной арене.

«Европе нужна смелость. Но чтобы иметь смелость, требуется определённая форма централизованного руководства, но системе, которая является совершенно плюралистской или горизонтальной, крайне сложно в этом преуспеть», — заключает Лекен.