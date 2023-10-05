Der Spiegel: взаимные обвинения — Мишель и фон дер Ляйен затеяли «странную борьбу за власть»

В одном из своих недавних интервью председатель Европейского совета Шарль Мишель обвинил председателя Еврокомисcии Урсулу фон дер Ляйен в превышении своих внешнеполитических полномочий, сообщает Der Spiegel. Он напомнил, что подконтрольный ему орган отвечает за стратегическое направление, а комиссия — за реализацию, но иногда система сбоит. В качестве примера злоупотреблений со стороны фон дер Ляйен и привёл миграционное соглашение с Тунисом, которое она заключила вместе с премьер-министрами Нидерландов и Италии. По его словам, Европейский совет в этом процессе не участвовал.

В Еврокомиссии эти обвинения тут же отвергли, продолжает немецкое издание. Спикер органа Арианна Подеста упрекнула Мишеля в искажении фактов. По её словам, Еврокомиссия вела переговоры об этом соглашении с начала лета и постоянно сообщала послам стран-членов ЕС о самых важных пунктах и достигнутом прогрессе. «Комиссия заручилась полной политической поддержкой Европейского совета», подчеркнула она. Подеста также добавила, что её орган имеет право заключать соглашения, не носящие обязывающий характер с точки зрения международного права. Даже юридическая служба Европейского совета не увидела никаких нарушений в соглашении с Тунисом.

При этом на Мишеля самого тут же посыпались обвинения в том, что он сам превышает свои полномочия, пишет Der Spiegel. В частности обещает Украине членство в ЕС до 2030 года, что в корне противоречит правилам вступления в союз.

Признаки «странной борьбы за власть» между Мишелем и фон дер Ляйен проявлялись и раньше, особенно во внешнеполитической сфере. В 2021 году из-за неё случился «неловкий казус», ставший известным как «софагейт». Во время визита в Турцию председателей Европейского совета и Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не досталось кресла, и она была вынуждена сидеть на диване напротив турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, хотя она находилась в статусе, равном Эрдогану и Мишелю, которые сидели в креслах. Сначала в произошедшем обвинили Анкару, но там заявили, что детали визита были согласованы с протокольной службой Мишеля. «Этот инцидент определённо не улучшил отношения двух европейских политиков», заключает Der Spiegel.