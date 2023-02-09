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Spiegel: Австрия пригрозила заблокировать декларацию саммита ЕС без конкретных мер по борьбе с миграцией

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил заблокировать итоговую декларацию саммита ЕС, который начнётся в четверг в Брюсселе, если она не будет содержать конкретных договорённостей по вопросам миграции, сообщает Der Spiegel. Он сообщил, что Австрия и семь других стран ЕС направили Брюсселю совместное письмо с конкретными требованиями. В нём отмечается, что нынешняя система предоставления убежища в ЕС «не функционирует должным образом» и «больше всего от неё выигрывают циничные торговцы людьми».
Spiegel: Австрия пригрозила заблокировать декларацию саммита ЕС без конкретных мер по борьбе с миграцией
AP

Канцлер Австрии Карл Нехаммер вновь настаивает на ужесточении мер по борьбе с нелегальной миграцией в ЕС. Нехаммер пригрозил заблокировать итоговую декларацию двухдневного саммита Евросоюза, который начнётся в четверг в Брюсселе, если она не будет содержать конкретных договорённостей по вопросам миграции, сообщает Der Spiegel.

«Пустых заявлений будет недостаточно», — подчеркнул Нехаммер. Он заявил, что в преддверии саммита, запланированного на 9 — 10 февраля, несколько государств ЕС, включая Данию, Эстонию, Литву, Латвию, Мальту, Грецию и Словакию, направили главе Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен совместное письмо с требованиями.
 
«Нам наконец необходимо чёткое и недвусмысленное обязательство по усилению защиты внешних границ и использованию для этого соответствующих финансовых ресурсов из бюджета ЕС», — потребовал Нехаммер. По его словам, эта тема часто обсуждается, однако в настоящий момент необходимо предпринимать «конкретные шаги». Если этого не произойдёт, то Австрия «не сможет поддержать итоговую декларацию саммита Евросоюза».
 
В письме среди прочего отмечается: «На наш взгляд, нынешняя система предоставления убежища не функционирует должным образом и больше всего от неё выигрывают циничные торговцы людьми, которые пользуются несчастьем женщин, мужчин и детей». Главы восьми государств и правительств ЕС призывают к «скорейшему прогрессу в отношении всего Пакта ЕС о миграции и убежище, пересмотру Шенгенского кодекса о границах и согласованию законодательных предложений, касающихся миграционной ситуации».
 
В прошлом году масштабы иммиграции в ЕС значительно увеличились после спада, вызванного пандемией коронавируса. В 2022 году в Австрии было подано более 100 тыс. заявлений о предоставлении убежища — и это число не включает беженцев с Украины.
 
Недавно Вена отказалась поддержать решение о вступлении Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону, указав на возросшие миграционные потоки. Это вызвало недовольство в большинстве стран Евросоюза. В декабре министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер обосновал этот шаг тем, что «Шенген в настоящее время не функционирует».
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