Politico: страны ЕС играют в «разори соседа», а не решают проблему миграции

Любые попытки ЕС выработать общую политику по вопросу миграции терпят провал. Как пишет Politico, вместо того, чтобы найти практичные и гуманные способы контроля над неизбежными потоками миграции, страны блока играют в политические игры по принципу «разори соседа» и пытаются строить иллюзорные крепости. Политики до сих пор больше склонны вставать в позу и набирать очки в борьбе друг с другом, стремясь скорее к внутренним преимуществам, нежели к практическим компромиссам, помогающим сформировать совместные подходы.

Вопрос о мигрантах вернулся в повестку дня ЕС, но в нём мало что изменилось с тех пор, как страны — члены блока в последний раз скрестили шпаги из-за этой проблемы. При этом, как пишет Politico, любые попытки выработать общую политику по этой теме терпят провал.

Как продолжает издание, европейские политики до сих пор больше склонны вставать в позу и набирать очки в борьбе друг с другом, стремясь скорее к внутренним преимуществам, нежели к практическим компромиссам, помогающим сформировать совместные подходы. И хотя позиции в большинстве европейских стран ужесточились, призывы к созданию «неприступной крепости Европы» никак нельзя назвать последовательной политикой.

На саммите, который состоится в четверг и пятницу, лидеры ЕС наверняка снова будут дискутировать по этому вопросу. Но вполне предсказуемый раскол по линиям север — юг и запад — восток уже даёт о себе знать.

Датский премьер-министр Марк Рютте, опасающийся поражения на провинциальных выборах, которые пройдут в середине марта, наращивает давление с тем, чтобы запереть мигрантов на юге Европы. Он хочет, чтобы Еврокомиссия следила за выполнением Дублинского регламента. В соответствии с ним страны, через которые мигранты попали в ЕС, должны регистрировать их, брать у них отпечатки пальцев, а затем рассматривать заявления на предоставление убежища.

Конечно, это не может понравиться Греции и Италии, поскольку к ним прибывает наибольшее количество мигрантов, бегущих от войн, голода и бедности из стран Ближнего Востока и центральной части Африки южнее Сахары. Рим и Афины уже давно требуют от ЕС большей солидарности и более справедливого распределения нагрузки.

Согласно проекту коммюнике, лидеры ЕС заявят на саммите, что Европа будет использовать «в качестве рычага воздействия все уместные средства, инструменты и механизмы Евросоюза, в том числе в области развития и торговли, и также визы и возможности легальной миграции», чтобы страны происхождения и транзитные государства возвращали получивших отказ мигрантов. Попытки применения таких рычагов дали на сегодня ничтожные результаты, и они грозят подорвать репутацию ЕС в Африке. Комиссия предлагает различные способы отправки домой большего количества получивших отказ просителей убежища, однако цифры статистики не внушают оптимизма: в прошлом году выдворили менее четверти мигрантов.

Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони уже спровоцировала кризис в отношениях с Францией в первые недели пребывания в должности, закрыв итальянские порты для судов неправительственных организаций, которые занимаются спасением мигрантов в Средиземном море, и потребовав, чтобы их принимала Франция. Французское правительство скрепя сердце приняло одно судно с беженцами в качестве гуманитарного жеста.

Несмотря на это, итальянская статистика показывает, что за три месяца пребывания Мелони на премьерском посту число прибывающих морем мигрантов продолжало расти. Это говорит о том, что застарелые миграционные проблемы, вызванные климатическими изменениями, конфликтами, голодом и экономическими невзгодами, невозможно решить на скорую руку рассчитанными на броские заголовки эффектными мерами или политической риторикой.

Из «крепости Европы» приходят и другие новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер хочет, чтобы ЕС профинансировал строительство забора на границе Болгарии с Турцией. Однако председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась тратить деньги ЕС на стены и заборы, заявив, что это противоречит европейским ценностям.

Лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер тоже внёс свою лепту, призвав Германию и Францию, которые оказывают финансовую поддержку гуманитарной работе по спасению беженцев, брать на себя больше ответственности за спасённых мигрантов.

«Мы слепо сползаем в новый миграционный кризис. Возможности по приёму мигрантов через балканские и средиземноморские маршруты полностью исчерпаны, — заявил Вебер. — Поскольку ЕС не смог выработать всестороннюю политику после последнего миграционного кризиса 2015 года, этот вопрос оказался под запретом. А теперь он возвращается, причём с новой силой».

Однако не стоит забывать, что Европа весьма избирательно подходит к тому, какого рода миграцию считать кризисом, а какую приветствовать с распростёртыми объятиями. В 2022 году границы ЕС пересекли почти 13 млн украинцев. Их приветствовали, принимали и поддерживали, действуя оперативно, масштабно и с исключительной гибкостью, даже предоставив право на работу. Многие потом вернулись домой, но почти 5 млн украинцев зарегистрировались, желая получить в Евросоюзе временную защиту. Полтора миллиона из них осели в Польше и более миллиона — в Германии.

«Страны Центральной Европы, отказавшиеся в 2015-2016 годах принимать беженцев из Сирии и Афганистана, великодушно размещают у себя украинцев, несмотря на то, что юридические и моральные обязательства Европы по предоставлению убежища людям, бегущим от войны и гонений, запрещают различия по цвету кожи и религиозным убеждениям», — отмечает автор статьи.

По его мнению, ЕС не должен отказываться от попыток взять миграцию под контроль. Однако необходимо искать практичные и гуманные способы контроля над неизбежными потоками миграции, а не играть в политические игры по принципу «разори соседа» и пытаться строить иллюзорные крепости.