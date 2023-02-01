Der Spiegel: число ножевых нападений в поездах и на вокзалах Германии удвоилось

За прошлый год полиция Германии зарегистрировала почти 400 тыс. правонарушений в поездах и на железнодорожных станциях — на 12% больше, чем за год до этого, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. По данным полиции, число нападений с применением ножей выросло более чем в два раза, что дало союзу ХДС/ХСС основания критиковать министра внутренних дел Нэнси Фезер за слишком медленную депортацию преступников.

В 2022 году полиция Германии зарегистрировала в общей сложности 398 848 правонарушений в поездах и на железнодорожных станциях, а это на 12% больше, чем в предыдущем году, сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на отчёт полицейского ведомства.

Согласно отчёту, 14 155 из этих преступлений были связаны с нанесением телесных повреждений. При этом число насильственных преступлений с использованием ножей составило 336 — более чем в два раза больше, чем в предыдущем году.

В поездах (то есть не считая вокзалов) полиция Германии насчитала 82 нападения с ножом, 33 нападения с использованием веществ раздражающего действия, а также 97 нападений с использованием «других опасных инструментов», таких как бейсбольные биты, и пять нападений с использованием оружия, например, пистолетов. Количество сексуальных преступлений также увеличилось с 697 до 857.

По данным издания, доля «не немцев» среди подозреваемых в нападениях с отягчающими обстоятельствами, грабеже, убийстве и непредумышленном убийстве составила 55,5%.

Двойное убийство в региональном экспрессе под Гамбургом привлекло внимание общественности к проблеме преступлений с применением ножей в поездах.

Министр внутренних дел Нэнси Фезер рассказала об этом деле немецким СМИ: «Я понимаю всех, кто задаётся вопросом, почему этот жестокий преступник был освобождён так быстро и всё ли было сделано для того, чтобы проверить, представляет ли он опасность для окружающих. Это вопрос, который должна задать себе система правосудия. Точно так же необходимо тщательно изучить, мог ли он быть депортирован — как бы сложно это ни было с юридической точки зрения, особенно в случае с лицами без гражданства».

Представитель ХДС/ХСС по внутренней политике Александр Тром, напротив, обвиняет Фезер в слишком медлительной системе депортации из Германии. «Больше года «светофор» обещает активно заняться репатриацией преступников и опасных лиц. Ничего из этого до сих пор не сделано. Наоборот — при этом федеральном правительстве выдворяется всё меньше преступников и опасных лиц», — сказал Тром в интервью немецкому таблоиду Bild am Sonntag.

В свою очередь, эксперт по транспорту ХСС Ульрих Ланге считает: «Поездки на поездах должны быть безопасными, и для этого нам, конечно, необходимо достаточное количество федеральной полиции и службы безопасности на железных дорогах. Но даже у самой лучшей организации нет шансов, если сумасшедшие преступники гуляют на свободе. Безусловно, это недостаток системы, что преступники без гражданства практически не подвергаются депортации». Поэтому политик ХСС призывает к более быстрым мерам: «ЕС платит сотни миллионов на поддержку палестинских территорий, тогда нужно также иметь возможность требовать, чтобы туда осуществлялись депортации. Культура гостеприимства без разумных вариантов депортации не работает».