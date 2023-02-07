AC: пока законодатели сосредоточены на украинском конфликте, американцы тысячами гибнут в «фентаниловой войне»

Более 100 тыс. американцев умерли в 2021 году от передозировок, причём большая часть смертей была связана с фентанилом — наркотиком, появившимся в своё время в Поднебесной, пишет обозреватель The American Conservative Катя Седжвик. По её словам, нынешняя опиоидная эпидемия разъедает Соединённые Штаты изнутри. «По сути, Китай уничтожает нашу армию и разрушает наш образ жизни», — убеждена автор статьи.

Пока американские законодатели сосредоточены на украинском конфликте, в США идёт война за улицы и за американский образ жизни, пишет обозреватель The American Conservative Катя Седжвик.



В 2021-м — последнем году, за который имеются полные данные, — 107,6 тыс. американцев умерли от передозировки наркотиков. Хотя статистика за 2022 год ещё не сформирована — на сбор данных от судмедэкспертов уходит до шести месяцев, — однако мы, вероятно, увидим, что число умерших от наркотиков будет колебаться в районе 100 тыс. человек.



Не нужно знать точную цифру погибших, чтобы ощутить всю глубину кризиса. Достаточно прогуляться по Сан-Франциско, отмечает автор. Квартал за кварталом, а иногда и целые площади, заполнены «зомби» — людьми, потерявшимися в пространстве, зачастую сгорбленными, поскольку они лишь частично могут контролировать свои конечности. И эти «зомби» покупают и употребляют наркотики.



Не все из них умрут сегодня — здесь, в Сан-Франциско, они умирают со скоростью приблизительно два человека в день, — но все они рискуют своими жизнями. Любой приход может стать для них последним.



Не все, кому удаётся пережить передозировку, возвращаются к нормальному уровню функционирования. Многие останутся частично нетрудоспособными на всю оставшуюся жизнь.



Журналист Адам Месник, как указывается в статье, назвал жертв уличных наркотиков «фентаниловыми солдатами».



Фентанил появился на рынке уличных наркотиков около десяти лет назад. Вот уже несколько лет большинство смертельных передозировок в стране связаны с этим синтетическим опиоидом.



Компоненты фентанила поступают из Китая, главного военного и экономического соперника Америки. Из этих компонентов картели в Латинской Америке изготавливают наркотик, который затем переправляют через незащищённую границу США и продают в американских городах. Города- и штаты-убежища неохотно применяют иммиграционные законы, что позволяет картелям процветать.



Большинство фентаниловых солдат — мужчины призывного возраста. Некоторые даже служили США в рядах вооружённых сил и, оставшись с грузом физической и душевной боли, оказались без средств к существованию. По данным Министерства жилищного строительства и городского развития США, в 2020 году 8% бездомных были ветеранами, что намного превышает долю бывших военнослужащих от общей численности населения.



Война может быть подходящей метафорой для того, что происходит в районах, наводнённых фентанилом. И в этой войне США проигрывают, убеждена автор.



В Сан-Франциско значительная часть города парализована и закрыта для большинства нормальных людей. Горожане, которые несколько лет назад могли жить так, как им заблагорассудится, теперь строят свой распорядок таким образом, чтобы избегать армии наркоманов, расположившихся лагерем в центре города.



Нынешней опиоидной эпидемии поспособствовало много факторов, — например, употребление наркотиков и количество передозировок резко возросло в 2020 году, когда большую часть страны отправили на самоизоляцию. Тем не менее главная причина, по которой наркомания стала заметной частью американской городской жизни, — это простота доступа, отмечается в статье.



При этом самый на данный момент распространённый и смертоносный уличный наркотик в США появился в Китае — стране, которая стремится бросить вызов американскому глобальному господству. И без единого выстрела Пекину удалось нанести Америке большие потери, подчёркивается в статье.



«Опиоидная эпидемия разъедает Соединённые Штаты изнутри. По сути, Китай уничтожает нашу армию и разрушает наш образ жизни», — пишет Катя Седжвик.



А картели, действуя в качестве марионеток Китая, управляют передовыми базами, находящимися к югу от американской границы и отправляют химическое оружие во все регионы США.



«Американцы могут не чувствовать личной ответственности за эти смерти от фентанила, как это могло быть во время войны против терроризма, когда люди голосовали за политиков-ястребов. Тем не менее они продолжают избирать своих представителей, которые позволяют связанным с Китаем картелям завоёвывать Соединённые Штаты. Наши потери в фентаниловой войне — конфликте, который мы предпочитаем игнорировать, — во много раз выше, чем потери в Ираке и Афганистане», — отмечает обозреватель The American Conservative.