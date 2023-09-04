Süddeutsche Zeitung: Украина — слишком большой вызов для расширения ЕС

Президент Европейского совета заявил, что ожидает принятие новых членов в ЕС до 2030 года. Süddeutsche Zeitung отмечает в связи с этим отсутствие энтузиазма среди европейских правительств. Страны-кандидаты не соответствуют критериям ЕС, и сам союз не готов к приёму новых членов. Отдельный вызов представляет Украина: она слишком большая, ей потребуется слишком много помощи, она также может исказить хрупкий баланс между странами-гигантами и малыми государствами при голосованиях по важным решениям.

Десять стран претендуют на членство в Европейском союзе. Но перед тем как это произойдёт, и кандидатам, и самому союзу предстоят серьёзные реформы, сообщает Süddeutsche Zeitung. Председатель европейского совета Шарль Мишель заявил в Словении, что «как ЕС, так и существующие кандидаты на вступление должны быть готовы к тому, что до 2030 года состоится ещё одно расширение». Немецкая газета, однако, отмечает, ссылаясь на одного из европейских дипломатов, что заявление Мишеля «вызвало в Брюсселе лишь покачивание головой и даже гнев».

«Большинство правительств ЕС пришло в абсолютный ужас», — цитирует дипломата немецкая газета. «Задача Мишеля — выражать мнение 27 стран-членов», и, по мнению сотрудника посольства, «эту работу он, к сожалению, выполняет не очень хорошо». Бо́льшая часть экспертов согласна с тем, что обсуждать перспективы расширения ЕС необходимо, но делать это следует точно не Шарлю Мишелю, у которого нет таких полномочий и чей срок полномочий закончится намного раньше 2030 года.

Ключевой вопрос состоит в том, кто должен измениться: ЕС или кандидаты на вступление. «Расширение происходит на основе критериев, которые страны должны выполнить, а не на сроках», — критикует Мишеля дипломат. «Когда он называет определённую дату, Мишель снимает давление со стран-кандидатов и переносит его на ЕС», и учитывая «всё то, что кандидаты должны ещё выполнить, это опасное изменение», — продолжает дипломат.

«С другой стороны, допущения Мишеля, возможно, были необходимы, чтобы дать форму и направление едва трепыхающимся дебатам о расширении», — комментирует Süddeutsche Zeitung. То, что ЕС будет расширяться, уже никто не оспаривает, так как конфликт на Украине показал, что «странам на востоке, которые ещё не являются членами, необходимо позволить вступить» в организацию. «Речь идёт о будущем Европы», подчёркивает Муйтаба Рахман из Eurasia Group и указывает, что даже такие важные в прошлом противники расширения, как Франция, «переметнулись и теперь за это».

Остаётся, однако, неясным, какие страны и когда вступят в ЕС. 27 стран-членов обсудят это на встрече уже в октябре, а к декабрю должно быть принято решение, «начинать ли официальные переговоры о вступлении Украины». Время не ждёт — и заявление Мишеля «могло помочь сделать переговоры более обязывающими». Немецкая газета напоминает, что официальные заявления подали сейчас восемь государств: Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия, Северная Македония, Украина, Молдавия и Турция. Переговоры с последней, однако, «заморожены». Перспективными кандидатами являются также Косово и Грузия.

Список стран показывает, что вступление будет зависеть не только от выполнения определённых критериев. Всё больше экспертов и политиков заявляют, что «ЕС также должен значительно измениться, если он сделает такой большой шаг к расширению». «По-настоящему трудные политические вопросы при расширении касаются внутренней организации ЕС», — комментирует эксперт по ЕС Рахман. «Тут речь идёт о деньгах, о том, как будет организована власть, как будут приниматься решения и как защитить границы», — убеждён он. И самым сложным кандидатом для ЕС является Украина.

«Геостратегическая рациональность включения Украины в ЕС очевидна», — пишет Süddeutsche Zeitung. Но если пять балканских государств вместе добавят ЕС всего 15 млн новых жителей, то Украина сразу станет шестой по населению в ЕС с её 36 млн. Также и территориально Украина огромна и в Европе уступает только России. «К тому же потребность реформ на Украине во всех областях чрезмерна», и поэтому «не случайно, что президент Зеленский постоянно говорит о жёстких новых мерах против коррупции». Он, очевидно, понимает, что тема распространённого на Украине взяточничества может стать тем предлогом, который сорвёт начало переговорного процесса, поясняет газета.

Вступление Украины в ЕС также приведёт к перераспределению власти и финансовых ресурсов в объединении. Так, все страны, которые сейчас являются нетто-получателями помощи из фондов ЕС, стали бы нетто-плательщиками «из-за непомерных размеров Украины». Немецкая газета отмечает, что, «вместо того чтобы самим получать миллиарды евро из Брюсселя, они должны будут финансировать восстановление разрушенной страны, которое будет стоить сотни миллиардов».

В то же время наибольшую проблему Süddeutsche Zeitung ожидает с «ключевым элементом бюджета» ЕС — совместной аграрной политикой и €60 млрд ежегодных субсидий. «Украина — один из самых больших агропроизводителей и агроэкспортёров мира», и поэтому в случае её присоединения к союзу «крестьяне в Польше и Франции должны отказаться от помощи ЕС и при этом конкурировать с украинскими продуктами». Сколько в этом «политической взрывчатки», показывает недавняя ситуация с вывозом украинского зерна через Польшу, Венгрию и Румынию, которую удалось урегулировать лишь с помощью дополнительного финансирования из всё того же ЕС.

Конфликт на Украине вскрыл и другую внутреннюю проблему ЕС, которую «многие правительства хотят видеть решённой, прежде чем присоединятся следующие страны»: принцип единогласия для важных решений. Из-за принципа единогласия «в вопросах внешней политики и безопасности сейчас любая страна ЕС может наложить вето и воспрепятствовать принятию решений», — напоминает издание, и это стало проблемой, так как такие страны, как Венгрия, постоянно добиваются для себя выгодных исключений. Поэтому канцлер Шольц в таких голосованиях предложил перейти к принципу квалифицированного большинства.

Формула Шольца предполагает, что для утверждения итогов будет достаточно согласия 55% стран-членов, представляющих 65% населения союза. Но такое предложение вызывает критику у маленьких стран. Принцип единогласия — «это наш единственный шанс вообще быть услышанными», — заявил Süddeutsche Zeitung один из дипломатов в Брюсселе. Издание также отмечает, что вступление огромной и населённой Украины также исказило бы систему Шольца и позволило бы большим странам организовывать блокирующее меньшинство. Но на все упрёки сторонники голосования большинством отвечают, что в случае расширения без реформы принятия решения «ЕС был бы парализован и не способен к действию, слабее, чем до расширения».