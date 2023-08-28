Politico: с прицелом на Украину и Молдову — Макрон предложил реформировать ЕС

Европейскому союзу уже сложно функционировать в составе 27 членов, отметил президент Франции Эммануэль Макрон. Если же союз будет включать в свой состав Украину, Молдавию и страны Западных Балкан, то без реформ не обойтись. В частности, он предложил концепцию «многоскоростного» союза, которую обещал пояснить в ближайшее время.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил реформировать Европейский союз и сделать его «многоскоростным» объединением, пишет Politico. По его словам, это необходимо, если ЕС собирается включить в свой состав Украину, Молдавию и страны Западных Балкан.

«Опасно думать, что мы можем расширяться без реформ. Я могу засвидетельствовать, что Европе достаточно сложно продвигаться по деликатным вопросам в составе 27 членов. С 32 или 35 членами это будет не легче, — заявил Макрон. — Нам понадобится смелость, чтобы согласиться на большую интеграцию в некоторых областях и, возможно, даже на многоскоростную Европу».

Пока Макрон не уточнил, что за многоскоростную Европу он предлагает, но отметил, что это нужно, чтобы ЕС сохранил свою привлекательность. А по словам источников издания, правительство Макрона работает над концепцией Европы, в которой будут неформальные группы стран-членов, работающих над особыми политическими вопросами.

Макрон дал понять, что свои мысли по поводу этой реформы он изложит в ближайшее время, до выборов ЕС, намеченных на следующий год.

Издание напоминает, что ещё в июне Украина и Молдавия получили статус кандидатов в ЕС, и некоторые политики призывают начать с ними переговоры о вступлении уже в этом году.

При этом Макрон отдельно во время выступления перед послами разных стран отметил, что поддерживает Украину: «Россия не может и не должна победить. Это означало бы конец всякого доверия к международному праву. В ближайшие годы Украина станет инвестицией с точки зрения дипломатии и ресурсов», — приводит его слова Politico.