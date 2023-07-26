Europe 1: достигает высот банальности и бессодержательности — французские политики об интервью Макрона

Президент Франции дал интервью двум французским телеканалам, но его раскритиковали политики с разных сторон политического ландшафта, пишет Europe 1. Если представители левых сил ожидали, но не дождались от Макрона позиции по полицейскому произволу в стране, то лидеры правых настаивают на более решительных действиях, считая, что время слов уже прошло.

Президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью телеканалам TF1 и France 2, и оно вызвало противоположные реакции у французских политиков. Если политики левого толка говорили, что встревожены призывами президента к порядку, то представители правых сил требовали от него не слов, а действий, пишет Europe 1. Другие критиковали «пустое» или даже «банальное» выступление.

«Давайте придерживаться принципа «Свобода, равенство, братство». Спасибо», — написал в соцсетях первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор. Это стало его ответом на слова Макрона о том, что нужен «порядок, порядок, порядок».

Другие лидеры левых сил больше всего критиковали то, что Макрон, по их мнению, недостаточно отреагировал на скандальное заявление генерального директора национальной полиции Фредерика Во, который сказал, «что до возможного суда полицейскому не место в тюрьме». Так он обосновал своё требование освободить сотрудника антикриминальной бригады Марселя, попавшего в тюрьму в рамках расследования насилия со стороны полиции во время недавних беспорядков. Макрон же отказался комментировать слова Во, сказав лишь, что «никто в Республике не стоит выше закона».

В ответ на это основатель партии «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон написал: «Никаких санкций, даже словесных. Злоупотребления поощряются. Ужасно». Лидер зелёных Марин Тонделье отметила: «Итог выступления — «Я не буду комментировать слова генерального директора Национальной полиции». А хорошо было бы это сделать. Даже необходимо».

Официальный представитель коммунистов Ян Бросса осудил «успокаивающее, космически пустое интервью» президента, «гаранта наших институтов, неспособного вспомнить их основы — разделение властей перед лицом высокопоставленных полицейских, которые попирают его ногами».

Впрочем, представитель правых сил, лидер «Республиканцев» Эрик Сьотти, провозгласил: «Господин президент, слова больше не отпечатываются, учитывая серьёзность ситуации. Они бесполезны. Французы требуют действий. Действий!»

А депутат Орельен Прадье посетовал: «Президентская речь достигает высот банальности и бессодержательности. Политическое бессилие больше невозможно. Проблемы слишком велики. Слишком неотложны».

«Президент Республики ничего не предложил в плане полномочий. Он тут уже шесть лет. У нас до сих пор нет ни набросков решения, ни сформулированного предложения», — приводит Europe 1 слова депутата Себастьяна Шеню.