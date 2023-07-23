«Лояльные макронисты вместо представителей из гражданского общества» — Le Monde подвела итоги перестановок в правительстве Франции
«Во время президентского срока всегда наступает момент, когда глава государства испытывает потребность сплотить и созвать своих сторонников, потому что времена стали более суровыми, магия открытости больше не действует, и главное — это защищаться», — пишет Le Monde в редакционной статье на тему последних перестановок во французском правительстве. Для Эммануэля Макрона этот момент настал спустя всего год после переизбрания на второй срок, отмечает издание. От перестановки в кабинете министров, в результате которой восемь человек ушли в отставку, восемь вошли в должность, а между несколькими членами правительства разыграли «игру в музыкальные стулья», исходят два сигнала, считает газета.
Во-первых, министры, вышедшие из гражданского общества, выдвинутые на первый план благодаря их опыту работы на местах и «символизировавшие желание добиться результата вдали от политических игр», были принесены в жертву. За исключением министра юстиции Эрика Дюпон-Моретти, который недавно обеспечил прохождение законопроекта «О правосудии» в Национальном Собрании и тем самым спас свою должность, остальные не смогли сделать популярными реформы, которые им поручено было провести. Пап Ндиайе уходит с поста министра национального образования, а Франсуа Браун — с должности министра здравоохранения, не сумев «убедить французов в том, что дела идут хорошо», констатирует редакция Le Monde.
Второй сигнал — это «мобилизация солдат президента», «макронистов» с первых дней. Они должны передавать слова президента, защищать итоги его правления и «сражаться нога в ногу», поясняет издание.
От сокращения государственных расходов до чрезвычайной экологической ситуации, требования авторитета республиканской власти или давления со стороны правых миграционному вопросу —масштаб проблем, с которыми новое правительство столкнётся в новом политическом сезоне уже можно измерить. С другой стороны, неясно, «по какому склону оно намерено штурмовать гору», ввиду отсутствия чётких слов президента, отмечает газета.
Кроме того, вызывает вопросы стремление Эммануэля Макрона оставаться в тени в последние дни, учитывая, что обычно он занимает позицию на первом плане, пишет издание. «На этот раз глава государства продолжает держаться отстранённо, как будто он на самом деле не принимал участия в происходящем», — констатирует Le Monde. Впервые глава государства, похоже, признает, что «у него нет ключа к выходу из лабиринта», в котором он находится уже год после потери большинства в парламенте, делает вывод издание.
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