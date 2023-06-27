BMF TV: Макрон возмутил оппозицию и молодёжь словами, что в Марселе легко найти работу

В ответ на жалобы жительницы Марселя о том, что её сын не может найти работу, президент Франции Эммануэль Макрон предложил прогуляться по набережной и поспрашивать в ресторанах и кафе, где точно нужны сотрудники, рассказывает BFM TV. Однако не всё так просто: молодёжь жалуется, что без опыта не берут, глава профсоюза рестораторов напоминает, что кто угодно работать официантом не может, а оппозиция предлагает Макрону после ухода с поста президента идти работать на биржу труда.

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ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Где хочет работать вам сын? Официантом или…

ЖЕНЩИНА В ТОЛПЕ: Где угодно!

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: В таком случае, вот правда…

Президент республики думает, что это легко.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Давайте спустимся (на набережную. — ИноТВ) вместе, пройдёмся? Я удивлюсь, если не найдётся ни одного ресторана или кафе, где бы не нанимали.

Только вот для 17-летнего Кенни и 19-летнего Ибрагима найти работу не так просто.

КЕННИ, житель Марселя: Легко так говорить, но мы её не найдём. Потому что это сложнее.

ЖУРНАЛИСТКА: Но почему сложнее?..

ИБРАГИМ, житель Марселя: Потому что часто хозяева отказывают.

КЕННИ: Да, им нужен опыт, но у нас его нет.

Эммануэль Макрон считает это глупостями: всегда можно найти работу, особенно в ресторанах Старого порта.

БЕРНАР МАРТИ, председатель Союза торгово-промышленной индустрии гостиничного бизнеса (UMIH) в регионе Прованс —Альпы — Лазурный берег и на Корсике: Да-да, у нас есть работа, и если будут желающие, мы их возьмём.

Однако председатель UMIH в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег и на Корсике Бернар Марти говорит, что это не так просто, как утверждает президент.

БЕРНАР МАРТИ: Ресторанный бизнес — это профессия. Нельзя говорить, что кто угодно может прийти в наши рестораны (работать. — ИноТВ) в тот же день, потому что так сказал Макрон.

Оппозиция не стала медлить с комментариями. «Слова меняются, презрение остаётся», — заявила глава фракции депутатов-«экологов» Сириэль Шатлен. В свою очередь сенатор-республиканка от департамента Буш-дю-Рон Валери Буайе сыронизировала: «Когда Эммануэль Макрон освободит место президента, он может пойти работать на биржу труда».