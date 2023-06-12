Midi Libre: «не уделил ни малейшего внимания» — в сети раскритиковали Макрона за безразличие к упавшему в обморок гвардейцу

В социальных сетях разгорелась полемика из-за предполагаемого равнодушия президента Франции к судьбе гвардейца, потерявшего сознание возле Елисейского дворца, сообщает Midi Libre. Как напоминает издание, во время официальной встречи Эммануэля Макрона с президентом Мадагаскара один из служащих Республиканской гвардии упал в обморок из-за жары, однако глава государства не обратил на это внимания. Пока одни пользователи интернета обвиняют президента в бесчувственности, другие ссылаются на строгий протокол.

В пятницу 9 июня в Париже было жарко, а наряды служащих Республиканской гвардии, похоже, мало приспособлены к летним температурам, отмечает Midi Libre. Вероятно, по этой причине во время встречи Эммануэля Макрона с президентом Мадагаскара в Елисейском дворце один из молодых гвардейцев упал в обморок, предполагает издание.

Эта сцена попала в объективы видеокамер. Почувствовавшего себя плохо гвардейца тотчас же забрали, в то время как Эммануэль Макрон невозмутимо продолжил официальный приём, передаёт газета.

Трудно сказать, видел ли президент республики, что происходило позади него, или действовал согласно протоколу, который предписывает ему не вмешиваться. В любом случае, эти кадры вызвали широкий резонанс в социальных сетях, пишет издание.

Депутат партии «Непокорённая Франция» Кристоф Бекс, к примеру, назвал эпизод «жалким зрелищем». «Выражаю симпатию этому гвардейцу, почувствовавшему себя плохо в Елисейском дворце, притом что Эммануэль Макрон не соизволил уделить ему ни малейшего внимания», — написал политик. Другие пользователи интернета тем временем отметили, что «президент не врач» и поблизости были люди, которые смогли заняться больным.

Scène pitoyable.



Mon affection à ce garde qui a fait un malaise à l’Élysée, sans qu’Emmanuel Macron ne daigne lui apporter la moindre attention. pic.twitter.com/3WWQ2rvs2F — Christophe Bex (@ChristopheBex) June 10, 2023

Некоторые стали строить догадки о том, мог ли Макрон не видеть того, что случилось. «Я думаю, он специально старается не смотреть в сторону гвардейца, потому что, возвращаясь со своим гостем, он точно видел, как два парня вышли, чтобы позаботиться о нём», — говорится в одном из постов по теме. Были и те, кто сослался на строгий протокол Елисейского дворца, предписывающий президенту не вмешиваться в ситуации такого рода.