BFM TV: «больше не демократия» — в Дюнкерке Макрона встретили «кастрюльным концертом»

В центре Дюнкерка на севере Франции собрались сотни протестующих, чтобы донести общее негодование народа до приехавшего в город президента Эммануэля Макрона, передаёт BFM TV. Однако глава государства вряд ли услышал «кастрюльные концерты»: место проведения пресс-конференции было оцеплено усиленными нарядами полиции.

ЛИОНЕЛЬ ТОП, спецкорреспондент BFM TV из Дюнкерка (департамент Нор): Межпрофсоюзное объединение обещало серию протестных акций по случаю приезда Эммануэля Макрона сюда, в Дюнкерк. Первая демонстрация, или скорее митинг, прошла в 11 часов утра перед субпрефектурой Дюнкерка. Затем протестующие условились собраться здесь, на площади Жан-Бар в центре города в 15 часов. Пришло примерно 200 человек, хотя сейчас уже некоторые разошлись.

С позднего утра гремели кастрюли — своего рода репетиция перед приездом Эммануэля Макрона. Здесь, в центре города, его ждут в 17:30 или позже, но вероятность того, что он услышит гремящие кастрюли, очень мала. Как вы сказали, приняты серьёзные меры безопасности. Местный житель рассказал, что никогда ещё не видел такого. Сообщается, что на улицы выведено от 1000 до 1100 полицейских, чтобы оцепить территорию и усилить охрану места, где ближе к вечеру пройдёт пресс-конференция и выступит с речью Эммануэль Макрон. В эту красную зону запрещён любой доступ на машине или пешком.

Нужно отметить, что среди протестующих не только жители Дюнкерка. Мы видели людей, которые приехали из Лилля, Кале, Сент-Омера, который расположен примерно в 45 минутах езды. Демонстранты говорят, что, да, пенсионная реформа стала одним из симптомов, но сегодня они главным образом хотят донести общее негодование. Они считают, что (во Франции. — ИноТВ) больше не демократия в этимологическом смысле этого слова: власть больше не принадлежит народу — вот что они нам сказали утром. Мы также пообщались с участником демонстрации, который решил прийти в последний момент — вчера вечером, услышав, что Эммануэль Макрон заявил о необходимости поставить на паузу разработку европейских экологических стандартов. Он сказал, что это чушь, которая ещё больше оживляет протесты здесь, в Дюнкерке.