BFM TV: «настоящее Ватерлоо» — глава фракции республиканцев раскритиковал миграционную политику Макрона
ОЛИВЬЕ МАРЛЕКС, депутат от департамента Эр и Луар, глава фракции республиканцев в Национальном собрании: Пока правительство кажется очень раздробленным. Прежде всего надо напомнить, какая у нас в стране миграционная ситуация. Я думаю, что среди провалов Эммануэля Макрона этот — настоящее Ватерлоо. На данный момент ежегодно мы принимаем 500 тысяч человек — это в два раза больше, чем при Николя Саркози. Так что сегодня мы больше ничего не контролируем, число запросов на предоставление убежища неимоверно выросло, и поэтому срочно необходимо внести коррективы. Мы (республиканцы в парламенте. — ИноТВ) заявили, что нас не устраивает предложенный правительством текст, потому что это типичный для Макрона текст, который даёт новый глоток воздуха…
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