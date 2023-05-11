BFM TV: «настоящее Ватерлоо» — глава фракции республиканцев раскритиковал миграционную политику Макрона

Франция полностью утратила контроль над миграционной ситуацией: сейчас в страну ежегодно приезжает в два раза больше человек, чем при Николя Саркози, заявил в эфире BFM TV глава фракции республиканцев в Национальном собрании Оливье Марлекс. По его словам, предложенный правительством законопроект недостаточно жёсткий, тогда как стране необходимо срочно скорректировать свою миграционную политику.

ОЛИВЬЕ МАРЛЕКС, депутат от департамента Эр и Луар, глава фракции республиканцев в Национальном собрании: Пока правительство кажется очень раздробленным. Прежде всего надо напомнить, какая у нас в стране миграционная ситуация. Я думаю, что среди провалов Эммануэля Макрона этот — настоящее Ватерлоо. На данный момент ежегодно мы принимаем 500 тысяч человек — это в два раза больше, чем при Николя Саркози. Так что сегодня мы больше ничего не контролируем, число запросов на предоставление убежища неимоверно выросло, и поэтому срочно необходимо внести коррективы. Мы (республиканцы в парламенте. — ИноТВ) заявили, что нас не устраивает предложенный правительством текст, потому что это типичный для Макрона текст, который даёт новый глоток воздуха…

ОЛИВЬЕ ТРЮШО, ведущий BFM TV: Недостаточно жёсткий?

ОЛИВЬЕ МАРЛЕКС: Да, разумеется! Этот текст, наоборот, даёт новый глоток воздуха для мигрантов благодаря новому виду на жительство…

ОЛИВЬЕ ТРЮШО: Да, но это же для того, чтобы снизить напряжённость.

ОЛИВЬЕ МАРЛЕКС: …для трудовой миграции. Я считаю, что когда в стране по-прежнему 5 миллионов безработных, нет необходимости в увеличении числа мигрантов для нужд экономики. Так что мы выступаем за восстановление контроля над нашим будущим, потому что сейчас возможности для включения в общество, как мы видим, совершенно устарели. Так что я был прав, когда заявлял…

ОЛИВЬЕ ТРЮШО: Так что сейчас вы в любом случае не проголосуете за этот закон в таком его виде?

ОЛИВЬЕ МАРЛЕКС: Разумеется. Я считаю, что был прав, когда заявлял правительству, что мы не поддерживаем этот закон, потому что он, очевидно, недоработан. Потому что даже сама премьер-министр требует от министра внутренних дел составить новый текст (смеётся). Вот так. Но мы предоставим сенату и Национальному собранию свои предложения через несколько дней.