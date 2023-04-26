BFM TV: «не понимаю стратегию президента» — экономист раскритиковал план Макрона решить все проблемы за 100 дней
ЭЛИ КОЭН, экономист, научный сотрудник Национального центра научных исследований (CNRS): Должен признать, я не очень хорошо понимаю, как и (социолог и гость программы. — ИноТВ) Мишель Вивьорка, что именно сейчас делает президент Республики. Потому что он представил нам программу, согласно которой за 100 дней он рассчитывает решить проблемы, которые мы не могли решить на протяжении 50 лет: проблемы в образовании, здравоохранении, энергетическом переходе, прогресса, условий труда. Больше всего меня поражают такие непомерные амбиции.
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