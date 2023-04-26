BFM TV: «не понимаю стратегию президента» — экономист раскритиковал план Макрона решить все проблемы за 100 дней

Экономист и научный сотрудник Национального центра научных исследований Эли Коэн рассказал в эфире BFM TV, что не понимает стратегии президента Франции Эммануэля Макрона. За 100 дней глава правительства рассчитывает разобраться с проблемами, которые остаются нерешёнными уже полвека, в то время как, по мнению эксперта, необходимо срочно преодолеть глубинный разлад, существующий в стране.

ЭЛИ КОЭН, экономист, научный сотрудник Национального центра научных исследований (CNRS): Должен признать, я не очень хорошо понимаю, как и (социолог и гость программы. — ИноТВ) Мишель Вивьорка, что именно сейчас делает президент Республики. Потому что он представил нам программу, согласно которой за 100 дней он рассчитывает решить проблемы, которые мы не могли решить на протяжении 50 лет: проблемы в образовании, здравоохранении, энергетическом переходе, прогресса, условий труда. Больше всего меня поражают такие непомерные амбиции.

ИВ КАЛЬВИ, ведущий BFM TV: То есть вы говорите, что вся эта история со ста днями — совершенно нереальная?

ЭЛИ КОЭН: Честно, я её не понимаю. Можно подумать, что это крайний срок, приём в общении с населением, способ представить вещи. Всё это я могу понять, но за всем этим — желание ехать в регионы в своём костюмчике, чтобы разъяснять положение дел, идти на контакт с населением «на расстоянии удара», как он говорит, чтобы добиться прогресса в чём? В образовательных вопросах? Здравоохранении? В экологическом переходе? Должен признаться, что не понимаю такую стратегию.

У нас очень и очень серьёзные проблемы, а всё, что я вижу, выводит меня из себя. Эта манера символически что-то сжигать, постоянно воссоздавать революцию, эта критика, жестокость, — всё это меня шокирует. И это показывает глубокую деградацию не демократии, а настроений, которые правят в нашей стране. Из-за них люди позволяют себе действовать жестоко во имя политической оппозиции. Так что, действительно, существует глубинный разлад, и я считаю, что единственное, что нужно в срочном порядке сделать, — вернуться на землю и попытаться решить проблемы.