France 3: плохие решения и упадок сил — Макрону предсказали сложную пятилетку

Прошёл год после переизбрания Эммануэля Макрона президентом Франции, и сейчас он оказался в сложной ситуации из-за пенсионной реформы, рассказывает France 3. Эксперты объясняют неудачное начало нового срока и плохие решения тем, что победа на выборах стала навязчивой идеей главы государства и он смутно понимает, что будет делать после неё.

Спустя год после переизбрания глава государства оказался в сложной ситуации.

ФРАНЦУЗ: Нам не нужна твоя пенсионная реформа, ты этого не понимаешь?

Споры по поводу пенсионной реформы и разногласия правительства с французами длятся уже несколько месяцев. Оппозиция пытается использовать проблемы в своих интересах.

МАРИН ЛЕ ПЕН, председатель фракции «Национальное объединение» в Национальном собрании, суббота, 22 апреля 2023 года: Со стороны Макрона чувствуется только отдалённость, грубость и институциональное насилие, презрение, высокомерие.

Согласно опросу Французского института общественного мнения (IFOP), сейчас только 26 процентов французов заявляют о том, что довольны главой государства, — на два пункта меньше, чем в прошлом месяце.

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Он стал первым президентом, переизбранным без сосуществования с оппозиционным правительством. Однако с первых дней своего второго президентства Эммануэль Макрон казался неуверенным в себе.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Спасибо!

Ему потребовалось больше месяца, чтобы назначить нового премьер-министра Элизабет Борн, причём долгое время, казалось, он склонялся к депутату правых Катрин Вотрен.

Затем в июне ему не удалось получить абсолютное большинство в Национальном собрании. Некоторые из его сторонников даже не прошли в парламент. Этот журналист считает, что объяснить такое поражение можно только отсутствием прогнозирования.

ЛЮДОВИК ВИГОНЬ, журналист газеты L’Opinion, автор книги «Сто не дней Макрона: секреты упадка сил»: На протяжении всего своего первого президентства Эммануэль Макрон думал о своём переизбрании — оно стало для него навязчивой идеей. Напротив, он совсем не подумал о том, что будет делать после того, как переизберётся. Эммануэль Макрон оказался в настолько сложной ситуации, потому что столкнулся с упадком сил. Его новая пятилетка началась неудачно, потому что он принял плохие решения, и его второй срок будет чрезвычайно сложным.

Пенсионная реформа стала кульминацией в этом году из-за использования статьи 49.3 конституции, отказа прислушиваться к профсоюзам и части общественного мнения.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Приняли ли эту реформу в обществе? Очевидно, нет.

В то время как страна переживает два кризиса, Эммануэль Макрон в этом году также укрепляет связи на международной арене. Он встречался с Джо Байденом в Белом доме и совсем недавно — в Китае с президентом Си Цзиньпином.