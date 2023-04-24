France 2: Макрон снова заявил, что считает пенсионную реформу необходимой — но кое-какие сожаления всё-таки выразил

Эммануэль Макрон дал интервью газете Le Parisien и её национальному изданию Aujourd’hui en France, ответив на вопросы читателей, передаёт France 2. Как отмечает корреспондент канала, французский лидер в сущности опять повторил свой тезис о том, что инициированная им пенсионная реформа необходима стране. Вместе с тем, президент всё же признался, что сожалеет о том, что не так вовлекался в работу над реформой, как ему следовало бы.

А теперь — к новостям политики, и начнём мы с заявлений главы государства, который ответил на вопросы читателей Le Parisien и Aujourd’hui en France; его интервью будет опубликовано завтра, ровно через год после его переизбрания.

Добрый вечер, Гийом!

ГИЙОМ ДАРЕ, корреспондент France 2: Добрый вечер, Лоран!

Гийом, каковы самые важные моменты этого интервью? Мы увидели сожаление — но менять курс по вопросу пенсионной реформы президент не собирается.

ГИЙОМ ДАРЕ: Так и есть, ведь, если присмотреться к содержанию, господин Макрон снова заявил, что по его мнению, реформа была необходима. А вот если мы взглянем на форму, то кое-какие сожаления действительно были — вот, взгляните на это его заявление. «Да, быть может, мне следовало бы активнее включиться в этот вопрос… Быть может, моей главной ошибкой стало то, что я недостаточно активно во всём участвовал», — разъясняет глава государства. Иными словами, он хочет намекнуть между строк, что, быть может, его правительство не всегда было на высоте.





Президент твёрдо пообещал, что будет принимать участие в общественной дискуссии — а ещё, Лоран, в его словах чувствуется то, что мы видели у некоторых его предшественников на посту, а именно — убеждённость в том, что если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, надо делать самому.

А ещё мы увидели в этом интервью, что Макрон рассчитывает снова найти контакт с французами.

ГИЙОМ ДАРЕ: Да, и чтобы такая попытка вернуть себе расположение публики преуспела, у него имеются кое-какие средства. Вот, посмотрите, как он подаёт себя как лидера, готового реагировать на озабоченность граждан насущными вопросами, главным из которых, разумеется, является инфляция. «Буду с вами честен, — объяснил глава государства, — с ценами на продукты питания ситуация будет сложная до конца лета».





Итак, он предупредил французов, поговорил с ними откровенно — и такую прямоту он к тому же применяет в качестве политического оружия против Марин Ле Пен. «Если мы не сумеем ответить на вызовы, которые стоят перед страной, а в привычку у нас войдёт лгать или отрицать реальность, Марин Ле Пен победит», — разъяснил президент.

Дата выхода в эфир 23 апреля 2023 года.