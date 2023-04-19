France 3: «госслужащие стали врагами» — после принятия пенсионной реформы французы встречают протестами каждого чиновника

После принятия закона о пенсионной реформе французы встречают каждого представителя правительства шумными демонстрациями, сообщает France 3. Как передаёт телеканал, протесты жителей страны не утихают и порой принимают новые формы. По мнению экспертов, страна переживает настоящий раскол между властью и обществом, в результате которого госслужащие воспринимаются гражданами как враги.

Каждый министерский визит отныне сопровождается шумной демонстрацией. Сегодня днём министр труда Оливье Дюсопт посещал пенсионный фонд в Шартре с целью подготовки к реформе, а протестующих в это время держали поодаль. Вчера в Жиронде шумный приём был оказан министру здравоохранения. Пусть Франуа Брон и приехал, чтобы объявить о выделении средств на ремонт больницы в Лангоне, под свист демонстрантов атмосфера быстро накалилась.

ДЕМОНСТРАНТ (кричит): Персонала как не было, так и нет!

Пенсионную реформу утвердили, но протесты продолжаются, порой принимая новые формы. Вчера вечером, пока Макрон выступал с обращением к французам, в 300 городах Франции звучал кастрюльный концерт.

ЖЕНЩИНА: Мне хотелось пошуметь, чтобы только его не слышать сегодня.

МУЖЧИНА: У меня в руках красная карточка. Это для того, чтобы сообщить ему, что пора покинуть поле, он должен уйти. Его нужно отстранить от должности. Он не достоин поста президента республики.

«Диалог глухих» между французами и политиками только обостряется со времён кризиса «жёлтых жилетов», не ограничиваясь пенсионной реформой.

ЛЮК РУБЕН, политолог Центра политических исследований университета Sciences Po: Я бы сказал, что сегодня мы переживаем своего рода раскол между государственными институтами и обществом. Даже госслужащие становятся врагами. Здесь вы очень быстро можете перейти через границы законности и перейти к логике насилия.

Вчера общественные здания снова стали мишенью погромщиков. Демонстранты выбили дверь в здание администрации одного из округов Лиона и подожгли фасад полицейского участка.

Дата выхода в эфир 18 апреля 2023 года.