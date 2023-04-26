BFM TV: в Гренобле протестующие сожгли чучело Макрона

Во французском Гренобле протестующие против пенсионной реформы короновали, избили, а затем сожгли чучело, изображающее президента страны Эммануэля Макрона, сообщает BFM TV. Прокуратура завела дело об оскорблении представителя власти, притом что 56% французов с пониманием относятся к таким действиям.
Сначала ему надели на голову корону, потом побили и, наконец, сожгли. Произошло это в понедельник в Гренобле.
ЛЮДОВИК ВИГОНЬ, политический журналист в газете L’Opinion, автор книги «Сто не дней Макрона»:Сторонники Макрона воспользуются этим, чтобы попытаться расколоть лагерь недовольных: надо отделить благоразумных от экстремистов.
Такая акция прошла в первую годовщину его переизбрания. В то же время, согласно проведённому для BFM TV опросу, для 56 процентов французов оскорбления в адрес Эммануэля Макрона вполне объяснимы.
ПАБЛО ПИЙО-ВИВЬЕН, главный редактор ревю Regards:Конечно, они не все вышли на улицы, но на самом деле французы поддерживают этих людей, которые устраивают «марши пустых кастрюль» или которые оскорбляют президента. И я не отрицаю, что это проблема.
Прокуратура Гренобля возбудила дело об оскорблении представителя власти. Для такого правонарушения предусмотрено наказание тюремным сроком до года и 15 тысяч евро штрафа. Пока никого из участников не задержали.
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