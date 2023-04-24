BFM TV: профсоюз энергетиков во Франции пригрозил оставить без света «Ролан Гаррос» и Каннский фестиваль

Французский профсоюз CGT Energie обещал продолжить протесты и предупредил о возможных перебоях с электричеством во время таких масштабных мероприятиях, как Каннский кинофестиваль, Гран-при «Формулы-1» или теннисный турнир «Ролан Гаррос». Большинство интернет-пользователей оправдывают такие действия и называют их крайней мерой, тогда как правительство видит в них одну из форм терроризма, передаёт BFM TV.

БРЮС ТУССЕН, ведущий BFM TV: Профсоюз CGT Energie обещает «100 дней акций протеста и возмущения», угрожая отключить электричество во время Каннского и Авиньонского фестивалей, Гран-при Монако и теннисного турнира «Ролан Гаррос».

БЕНУА ГАЛЛЕРЕ, журналист BFM TV: Это ни традиционная забастовка, ни партизанская война: в организации её называют «партизанская забастовка». CGT Energie предупредила о перебоях с электричеством и в официальном сообщении заявила: «В мае делай, что тебе вздумается!» Все крупные события, которые вы перечислили, действительно могут оказаться без света — технически это возможно.

Такое мнение широко распространено среди тех, кто считает такие жёсткие действия оправданными, своего рода крайней мерой. Другие же видят в них одну из форм терроризма — во всяком случае, именно такой термин выбрал сенатор от департамента Эро (Жан-Пьер Гран. — ИноТВ) в своём твите, где он осуждает такие протестные действия, которые «угрожают интересам Франции и французов».

БРЮС ТУССЕН: Сегодня утром на BFM TV-RMC генеральный секретарь CGT заявила, что «позволено не всё». Она указал, что организация не несёт ответственности за перебои в прошлый четверг в городе Ганж, когда рядом находился Эммануэль Макрон.

БЕНУА ГАЛЛЕРЕ: Да, сразу приходит в голову этот пример: отключение электричества произошло в частной больнице, что привело к бурным протестам. Интернет-пользователи, которые поддерживают CGT, напомнили, что это лечебное учреждение оборудовано обязательной резервной системой. Со своей стороны министр здравоохранения написал в Twitter, что «протестовать — это не играть со здоровьем пациентов и работой врачей».

На этих выходных сам президент в интервью Le Parisien не удержался: «Представьте, что я тоже перекрою электричество тем СМИ, которые мне не нравятся. Немыслимо». «CGT необходимо как минимум объясниться и извиниться», — добавил генеральный секретарь правящей партии «Возрождение» Стефан Сежурне. Он потребовал, чтобы суд полностью, я цитирую, «пролил свет на эти действия, тяжесть которых должен осознать каждый».

Итак, возможны ли такие протестные акции? Сегодня утром на этот вопрос ответила Софи Бине.

СОФИ БИНЕ, генеральный секретарь CGT: Работники продолжат решать, какими действиями заставить себя услышать, потому что эта реформа опасная и возмутительная.

АПОЛЛИН ДЕ МАЛЕРБ, ведущая BFM TV: И поэтому она оправдывает любые акции протеста?

СОФИ БИНЕ: Она не оправдывает насильственные действия против людей, вот почему CGT никогда не призывает к такому виду протестов.

БЕНУА ГАЛЛЕРЕ: «Ваши методы недемократичны» — «Нет, ваши». Таким образом, мы наблюдаем за бесконечным перекидыванием ответственности в интернете.

Дата выхода в эфир 24 апреля 2023 года.