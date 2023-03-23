Le Monde: «оторван от реальности» и «ничего не понимает» — партии и профсоюзы раскритиковали Макрона за речь в эфире

Речь президента Франции Эммануэля Макрона о пенсионной реформе в новостном эфире вызвала резкое осуждение со стороны оппозиционных партий и профсоюзов, сообщает Le Monde. Критики обвиняют главу государства в «самодовольстве», «пренебрежении» мнением народа и жизни «в отрыве от реальности».

Стоило Эммануэлю Макрону завершить выступление в эфире новостных выпусков на TF1 и France 2, как него обрушилась резкая критика со стороны оппозиции, рассказывает Le Monde. Все партии — от левых до ультраправых, — а также профсоюзы, осудили «оторванные от реальности» слова президента, который «ничего не понимает».

Левые увидели в речи «демонстрацию самодовольства» главы государства, который «полностью отрицает происходящее». Глава «Непокорённой Франции» Жан-Люк Меланшон указал на «характерные следы пренебрежения» Макрона, который «живёт в отрыве от реальности». «Эта реформа нужна только для того, чтобы украсть ещё два года свободной жизни у миллионов людей, вынужденных работать или оставаться безработными», — добавил Меланшон.

«Это просто бред, он совсем не осознаёт ситуацию», — прокомментировал слова лидера страны первый секретарь Социалистической партии Оливьер Фор. Депутат от департамента Сана и Марна выразил опасения, «как бы он (Макрон. — ИноТВ) не подлил ещё больше масла в уже разожжённый огонь», главным образом не прислушиваясь к мнению профсоюзов.

Национальный секретарь партии «Европа Экология Зелёные» Марин Тондёлье заявила, что «парализована такой демонстрацией самодовольства президента». Она называла его слова «презрительными и даже оскорбительными». «Если бы Макрон действительно хотел получить золотую медаль в борьбе за общественные интересы, ему бы следовало больше говорить о последнем докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата, опубликованном вчера, и о том, что он намерен сделать, чтобы наши дети могли продолжать жить на этой планете», — подчеркнула политик.

Национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель не заметил в речи президента «ничего, что могло бы успокоить праведный гнев тех, что выступает против пенсии в 64 года». «Мы призываем к переменам, к уважению профессиональной среды и социальной демократии», — указал депутат от департамента Нор.

Лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предположила, что президент чувствует себя «всё более одиноким»: он «столкнулся с презрением» французов. Бывшая соперница упрекнула Макрона в том, что он выступил в 13 часов дня, тем самым «символично бросил вызов работающей Франции… и укрепил таким образом чувство презрения». «Он говорит об уважении, но в то же время оскорбляет — всех французов, постоянно», — добавила Ле Пен, обвинив главу государства также в «антипарламентаризме».

Председатель партии республиканцев Эрик Сьотти посчитал, что речь Макрона «не соответствовала тому политическому и экономическому кризису, который переживают» французы. По словам депутата от департамента Приморские Альпы, «единственным настоящим заявлением во время этого выступления стало то, что борьба с массовой иммиграцией больше не является приоритетом для правительства», что политик считает «ошибкой».

Председатель фракции республиканцев в сенате Брюно Ретайо написал в Twitter, что глава государства в принятии законопроекта «обошёл парламент, которого он боится, потому что там он в меньшинстве». Ещё один депутат-республиканец Орельен Прадье заметил, что Эммануэль Макрон «ничего не понимает» — ни «огромного национального раскола», ни того, «что его самодовольство — дополнительная провокация». По его словам, отказ от изменений и выжидание – «это игра с огнём», и в текущей ситуации нельзя игнорировать позицию французов.

Накануне очередного протестного дня профсоюзы так же критически отнеслись к заявлениям президента. «Это интервью оторвано от жизни. Он говорит: «Всё хорошо, я всё делаю правильно, на улицах ничего не происходит», — заявил генеральный секретарь Всеобщей конфедерации труда (CGT) Филипп Мартинес в беседе с журналистами в Туре, где проходит съезд конфедерации профсоюзов. Он выразил сожаление о «презрении» главы государства к «миллионам манифестующих людей». По словам Мартинеса, нужно относиться «серьёзно» к «отсутствию ответной реакции» на протесты, «которые некоторые называют историческими за последние 30 лет». Глава профсоюза призвал «усилить» протесты, пока президент «оторван от реальности» и «становится карикатурой».

«Меня уже тошнит от его проповедей об ответственности», — возмущается со своей стороны президент конфедерации CFE-CGC Франсуа Хоммериль. Он описал речь Макрона выражением «заезженная пластинка», а его действия сравнил с тем, «словно за два последних месяца ничего не происходит, словно Земля перестала вращаться», пишет Le Monde.