Во Франции не утихают протесты против пенсионной реформы, инициированной президентом Эммануэлем Макроном, пишет обозреватель Die Welt Жак Шустер. При этом политические лагеря, для которых способность к компромиссу является признаком слабости, также продолжают воевать друг с другом. Как утверждает Шустер, политическая элита Франции «занята самоликвидацией». Если так пойдёт и дальше, это ослабит не только саму Францию, но и Европу в целом — на радость Владимиру Путину.

Забавно слышать, как рьяно французские политологи пытаются объяснить своим немецким соседям, что волнения из-за пенсионной реформы «можно понять, если не оправдать». Речь идёт уже не о продолжительности трудовой жизни, а о «надменном поведении отстранённого президента в его великолепном дворце». У немцев иное впечатление: президент Эммануэль Макрон — «золотая пломба в полностью поражённом кариесом рту», пишет обозреватель Die Welt Жак Шустер.

«Франция уже много лет живёт не по средствам. Все это знают, все об этом говорят, но большая часть населения, радостно стремящаяся к медленному упадку, предпочитает предаваться своему отвращению к политике вместо того, чтобы стабилизировать пошатнувшуюся экономическую систему с помощью нескольких, пусть и неудобных, реформ», — утверждает Шустер.

В настоящее время едва ли один из трёх французов в возрасте от 60 до 64 лет остаётся на рынке труда — и это несмотря на то, что рождаемость в последнее время несколько снизилась, а ожидаемая продолжительность жизни увеличилась. Выход на пенсию в возрасте 64 лет не только увеличил бы потенциал для создания новых рабочих мест, но и принёс бы государству с крупной задолженностью больше налоговых поступлений. «Но президент и его премьер-министр могут говорить и объяснять, просить и умолять, указывать на чрезвычайную ситуацию или взывать к разуму — всё без толку», — продолжает обозреватель.

Создаётся впечатление, что Франция «уже не способна на реформы». Хуже того, Франция не может справляться с кризисами. К этому добавляются партии, для которых «способность к компромиссу является признаком слабости». Демократической оппозиции в Национальном собрании не хватает «чувства принципиальной необходимости создания союзов с единомышленниками» в условиях кризиса.

Она предпочитает сближаться с левыми и правыми экстремистами, которые «добиваются только срыва парламентской деятельности». Поразительно, что многие зелёные и республиканцы ставят под сомнение легитимность президента, не задумываясь о том, насколько легитимна деятельность профсоюзов, численность которых год от года снижается и которые нигде не могут навести порядок, а только говорят громкое «нет» любой реформе, отмечает Шустер.

«Политическая элита Франции занята самоликвидацией. Если так пойдёт и дальше, это ослабит не только её собственную страну, но и Европу в целом. Владимир Путин может радоваться», — подытоживает обозреватель Die Welt Жак Шустер.