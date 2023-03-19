France 24: разгром мэрии, пожары, остановка транспорта — во Франции протесты против пенсионной реформы

По всей Франции продолжаются протесты против принятия пенсионной реформы в обход голосования в Национальной ассамблее, сообщает France 24. Протестующие разгромили мэрию в Лионе, заблокировали движение трамвая в Дижоне, устроили пожары в разных городах.

Мэрия, символ Республики, стала жертвой нападения. Вчера вечером в 4-м округе Лиона протестующие подожгли мусорные урны, забросали камнями входные двери и даже смогли прорваться внутрь. Правоохранительные органы вмешались — местами довольно жёстко. Несколько человек задержаны. Но сегодня утром результат очевиден: стёкла разбиты, офисы разграблены.

СОТРУДНИК: Внутри они пытались войти всюду, куда возможно. Они смогли зайти в отдел записи актов гражданского состояния и разломали там всё, что возможно.

Двое суток после использования положения 49.3* главный слоган такой: «Мы не дадим себя провести». В субботу протесты прошли в разных местах. Главные события были на вокзале Монпелье, в центре Парижа на пересадочном узле «Шатле — Ле-Аль». Некоторые протестующие проникли в местный торговый центр и на платформу станции пригородных электропоездов.

Другие решили протестовать у штаб-квартир своих депутатов, чтобы выступить против того, что они называют цензурой.

О некоторых собраниях не объявляли заранее, как здесь, в Дижоне. Но протестующим это не важно — они решили блокировать движение трамвая.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Правительство объявило войну миру работников. Поэтому мы отвечаем демонстрациями и всеми средствами, доступными нам, чтобы препятствовать этой реформе.

ДРУГОЙ ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Демонстрация должна показать, что мы всё ещё на улицах, мы будем на улицах, что на данный момент ничто не потеряно.

Проход колонны от профсоюзов Бордо закончился пожарами в центре города. Этим вечером на юге Парижа протестующие снова собрались, чтобы продолжить протесты против пенсионной реформы.

Дата выхода в эфир 19 марта 2023 года.

* Положение 49.3 Конституции Франции позволяет правительству принимать закон в обход голосования в Национальной ассамблее (прим. ИноТВ).