Ouest-France: журналистов французского государственного телеканала отстранили от работы за антисемитизм

Французский государственный телеканал France 24 оказался в центре скандала после того, как журналисты его арабоязычной редакции были уличены в публикации антисемитских сообщений в соцсетях, сообщает Ouest-France. Как выяснила американская организация CAMERA, четверо сотрудников телеканала ранее призывали к убийству евреев и публиковали агрессивно антиизраильские посты. Телекомпания заверила, что временно отстранила репортёров от работы.

Международный новостной телеканал France 24, входящий в государственную структуру France Media Monde, объявил о начале проверки и отстранении от работы четырёх журналистов, обвинённых в написании антисемитских сообщений в социальных сетях, сообщает Ouest-France. Эти меры направлены на «защиту беспристрастной работы всей арабоязычной редакции France 24», говорится в заявлении телеканала.

Как передаёт издание, четыре журналиста арабоязычной редакции France 24 были обвинены в антисемитизме американской неправительственной организацией CAMERA, а также Центром Симона Визенталя. Представив в подтверждение своих обвинений снимки экрана, CAMERA заявила, что в прошлом журналисты публиковали антисемитские или агрессивно антиизраильские сообщения в социальных сетях.

Среди отстранённых репортёров оказались корреспондент телеканала в Ливане, корреспондент в Иерусалиме и корреспондент в Женеве. По словам организации, журналистка, работающая в Ливане, писала, что «каждый палестинец должен убить еврея, и дело закрыто», а также призывала: «Вставайте, господин Гитлер, вставайте, есть люди, которых нужно сжечь». Другие сообщения, обнаруженные неправительственной организацией, были направлены против Израиля в израильско-палестинском конфликте.

«Этическая хартия France Media Monde... предусматривает, что журналисты группы, публикуя сообщения в блогах, на форумах, в социальных сетях и в любом месте, предназначенном для публичного обмена информацией, должны следить за соблюдением профессиональных и этических правил... и не допускать нарушения ценностей компании в вопросах этики, независимости и беспристрастности», — подчёркивается в заявлении France 24.