Focus: нобелевский лауреат по литературе Анни Эрно выступает за уничтожение Израиля
Анни Эрно воспринимает присуждение ей Нобелевской премии по литературе как призыв продолжать борьбу с несправедливостью в мире, пишет немецкий журнал Focus. «Нобелевская премия ещё не совсем реальна для меня, но это правда, что я чувствую новую ответственность», — сказала Эрно в четверг в Париже после вручения премии. «Я очень тронута, — добавила она. — Вы должны знать, что для меня это нечто очень важное».
Однако у Эрно есть и та сторона, которая борется не с несправедливостью, отмечает издание. 82-летняя лауреат является убеждённым сторонником антисемитского движения BDS. Его цель — уничтожение израильского государства посредством бойкотов и санкций. Таким образом, нобелевский лауреат по литературе Эрно поддерживает цель BDS: уничтожение государства Израиль.
Вместе с сотней других французских деятелей культуры и искусства Эрно в 2019 году подписала письмо с призывом бойкотировать песенный конкурс «Евровидение», который должен был проходить в Тель-Авиве. Французское телевидение также попросили не транслировать это событие.
Эрно отвергает межкультурное сотрудничество между Францией и Израилем. «Отказ от нормализации отношений с государством Израиль является моральной обязанностью каждого человека, обладающего совестью», — говорится в письме 2018 года, подписанном, в частности, лауреатом Нобелевской премии по литературе Эрно.
Как подчёркивает немецкий журнал, она неоднократно называла Израиль «государством апартеида» и проводила сравнение с бывшим режимом апартеида в Южной Африке. Однако это обвинение не соответствует действительности, подчёркивает издание. В отличие от Южной Африки, в Израиле нет ни расовой, ни религиозной сегрегации. Израильтяне как арабского, так и мусульманского происхождения занимают высокие посты в стране. Это касается и государственных должностей, таких как конституционный судья или посол, и негосударственных, таких как главный врач или национальный игрок, — все двери для людей там открыты.
В то же время, по поводу насилия со стороны палестинцев Эрно хранит молчание или преуменьшает его, отмечает немецкий журнал Focus. Вместо этого она призвала освободить ливанского террориста Жоржа Абдаллу. Он находится в тюрьме за убийство американского офицера и израильского дипломата, поясняет издание.
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