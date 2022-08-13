Guardian: Лиз Трасс обвинили в оскорбительных словах про евреев
Министр обороны Великобритании и кандидат в премьер-министры Лиз Трасс была обвинена в оскорбительных комментариях касательно евреев, пишет The Guardian. Как сообщает издание, в рамках кампании Трасс был представлен план по защите евреев от антисемитизма и «воукизма» на государственной службе, где было сказано, что еврейские ценности заключаются в создании бизнеса и защите семейной ячейки.
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