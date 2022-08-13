Guardian: Лиз Трасс обвинили в оскорбительных словах про евреев

Слова Лиз Трасс о том, что основу еврейских ценностей составляет консерватизм, забота о семье и создание бизнеса, вызвали обширную критику в Великобритании, сообщает The Guardian. Трасс обвинили в стереотипном взгляде, оскорбительном для многих еврейских жителей страны.

Министр обороны Великобритании и кандидат в премьер-министры Лиз Трасс была обвинена в оскорбительных комментариях касательно евреев, пишет The Guardian. Как сообщает издание, в рамках кампании Трасс был представлен план по защите евреев от антисемитизма и «воукизма» на государственной службе, где было сказано, что еврейские ценности заключаются в создании бизнеса и защите семейной ячейки.

«Так много еврейских ценностей одновременно являются консервативными ценностями и разделяются Великобританией. Например, важность семьи и постоянная решимость защитить её. Также это ценность упорной работы, самостоятельности и создания собственного дела», — приводит The Guardian слова Трасс.

Как пишет The Guardian, Трасс обвинили в использовании стереотипов о том, что евреи склонны к консервативным взглядам. Кроме того, своё недовольство выразили представители государственной службы, осудившие намёки Трасс на антисемитизм в рядах госслужащих.

«Её комментарии о том, что основание бизнеса является еврейской ценностью, представляет собой неточное и оскорбительное изображение еврейского сообщества. Многие еврейские студенты сочли слова Трасс неверными и оскорбительными», — приводит издание слова председателя союза еврейских студентов Джоэля Розена.

«Консервативная партия находится у власти уже более 12 лет и на протяжении большей части этого времени Лиз Трасс является министром. Так что обвинения в адрес госслужбы звучат иронично, поскольку по сути это критика собственного управления», — отмечает глава еврейского рабочего движения Майк Кац. Он отметил, что слова Трасс обусловлены отчаянной попыткой переманить еврейских избирателей на свою сторону.