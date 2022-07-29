Guardian: «оскорбление для миллионов» — британцев возмутили сверхдоходы энергетических компаний в разгар кризиса

Британские энергетические гиганты Shell и Centrica сообщили о рекордных прибылях, которые им удалось получить в этом году. Их финансовые отчёты вызвали недовольство среди жителей Соединённого Королевства, которым приходится сталкиваться с беспрецедентным повышением стоимости жизни, пишет The Guardian.

Две крупнейшие энергетические компании Великобритании Shell и Centrica сообщили о рекордных прибылях. Их необычно высокие доходы вызвали широкое недовольство на фоне резкого повышения стоимости жизни в стране, пишет The Guardian.

Shell отчиталась, что с апреля по июнь она получила почти £10 млрд, и пообещала выплатить акционерам £6,5 млрд. В то же время Centrica, которая владеет British Gas, заработала за первую половину 2022 года £1,3 млрд.

«Эти умопомрачительные прибыли — оскорбление для миллионов работающих людей, которые борются за существование из-за стремительного роста счетов за электроэнергию, — заявил генеральный секретарь Конгресса тред-юнионов Фрэнсис О’Грейди. — Трудящиеся сталкиваются с самым длительным и жёстким сокращением заработной платы в современной истории. Пришло время рабочим людям получить свою справедливую долю богатства, которое они создают, и для начала принять реальные действия по снижению счетов».

Глава Shell Бен ван Бёрден заявил, что нефтяные компании знают о проблемах, с которыми сталкиваются обычные люди. «Но мы также не можем творить чудеса, — сказал он. — Я прекрасно понимаю, что это трудно принять, но что есть, то есть».

Украинский конфликт в сочетании с логистическими проблемами, вызванными пандемией, привели к резкому росту цен на нефть и газ. Они «причинили страдания» автомобилистам и домохозяйствам, поскольку стоимость топлива достигла невиданного ранее уровня, отмечает издание.

Благотворительные организации, предприятия и депутаты с удвоенной силой призывают министров спасти миллионы британских семей от финансовых затруднений. Согласно прогнозам, если поток российского газа в Европу не увеличится, средние ежегодные тарифы на топливо с января могут взлететь до £3850, то есть всего за один год увеличиться на £2500.

Теневой секретарь по вопросам изменения климата Эд Милибэнд обвинил правительство в том, что оно «спит за рулём». По словам политика, судя по реакции кандидатов на пост премьера Лиз Трасс и Риши Сунака на чрезвычайную ситуацию в стране, они «живут на другой планете».

Депутат от консерваторов Алек Шелбрук рассказал, что видит «абсолютный страх» в глазах своих избирателей. Более того, по признанию парламентария, он не знает, как его собственная семья будет оплачивать счета.

По данным благотворительной организации National Energy Action, более 8 млн домохозяйств — каждое третье в Великобритании — испытают на себе «топливную бедность» после повышения цен в октябре. Иными словами, они будут тратить более 10% своих доходов на энергию, поясняет издание.

В парламенте предупреждают, что без дальнейшей помощи правительства миллионам британцев придётся иметь дело с «необузданными долгами». По мнению экспертов, анонсированные властями льготы в размере £400 будут недостаточными, учитывая, что высокие счета наверняка сохранятся «вплоть до 2024 года», обращает внимание The Guardian.