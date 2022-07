Guardian: британские пенсионеры вынуждены искать подработку для оплаты счетов

Как показывают опросы, в последние месяцы всё больше пожилых британцев вынуждены вновь искать себе работу. Это связано с тем, что из-за кризиса и постоянного роста цен они оказываются не в состоянии покрывать даже базовые расходы только за счёт пенсии, поясняет The Guardian. По словам экспертов, сейчас всё больше британских пенсионеров «чувствуют себя беднее, чем когда-либо раньше».

Кризис постоянно растущей стоимости жизни вынуждает пожилых людей в Великобритании вновь искать себе работу. По мнению экспертов, этому также способствует рост неуверенности и страха за будущее на фоне нестабильной финансовой ситуации, сообщает The Guardian.



Эта неуверенность и страх толкает всё больше людей в возрасте старше 50 лет откладывать уход на пенсию или пытаться вновь устроиться на работу, даже если они уже получают пенсию. Высокий уровень инфляции, нестабильность на финансовых рынках и стремительный рост стоимости жизни напрямую влияют на результаты исследований, которые показывают, что британские пенсионеры снова возвращаются на работу, говорится в статье.



Согласно данным Управления национальной статистики (ONS), в прошлом году было отмечено заметное увеличение экономической активности среди британцев в возрасте старше 50 лет. Количество людей этой возрастной категории, которые продолжают работать или вновь ищут себе работу, выросло примерно на 116 тыс. человек, пишет The Guardian.



Причём более половины от общего прироста приходится на мужчин в возрасте старше 65 лет, экономическая активность среди которых увеличась на 8,5% за год (их количество выросло на 66 тыс. человек). Среди женщин старше 65 лет этот показатель вырос на 6,8% (или на 37 тыс. человек), сообщается в статье.



Углублённые исследования показывают, что этот прирост вызван именно тем, что бывшие пенсионеры возвращаются на работу. «Людям, которые думали, что они смогут с комфортом уйти на пенсию во время пандемии, приходится снова возвращаться после пенсии и вновь искать работу, чтобы получать дополнительный доход и дополнять свои пенсии, пока они ещё могут», — рассказал в интервью The Guardian Стюарт Льюис, исполнительный директор Rest Less (цифрового сообщества, предназначенно для тех, кому за 50).



По его словам, сейчас всё больше пенсионеров «чувствуют себя беднее, чем когда-либо раньше», особенно учитывая, что доверие потребителей находится на рекордно низком уровне, а их покупательная способность при этом ежемесячно снижается на фоне роста инфляции. С апреля прошлого года государственная пенсия увеличилась только на 3,1%, в то время как инфляция в июне выросла до 9,4%, отметил Льюис. «Неудивительно, что люди ищут способы дополнительного заработка», — добавил он.



Директор благотворительной организации для пенсионеров Age UK Кэролайн Абрахамс также рассказала, что многие пожилые люди ждут зимы с большим беспокойством. И неудивительно, что значительное число пенсионеров сейчас стремится вернуться к работе, чтобы постараться максимально укрепить свои финансовые позиции «на случай шторма», подчеркнула она.



«Тщательно продуманные пенсионные планы, которые ещё год назад казались вполне стабильными с экономической точки зрения, теперь разбились вдребезги — и, конечно, это огромное разочарование для тех, кто с нетерпением ждал возможности отдохнуть и пожить в своё удовольствие после долгих лет работы», — заявила Абрахамс в интервью The Guardian.



Экс-министр пенсионного обеспечения Рос Альтманн также считает, что действующее британское правительство совершило ошибку, лишив пенсионеров обещанной защиты. «Страх перед инфляцией вызвал огромную тревогу и заставил некоторых вновь вернуться на работу, даже если их здоровье не способствует этому», — подчеркнула Альтманн.



В такой ситуации оказалась бывшая учительница музыки Кора Адкок, говорится в статье. В 64 года она вышла на пенсию, но в возрасте 69 лет ей пришлось вновь искать работу, потому что её пенсии не хватало, чтобы покрывать растущую стоимость жизни. В результате она устроилась в местный крематорий, где играла на органе во время похорон.



Однако через два года Адкок потеряла и эту работу. Сейчас у неё уже очень плохое зрение, однако она пытается устроиться на какую-то подработку, чтобы можно было оплачивать растущие счета за коммунальные услуги. «Я ищу работу, которую физически уже не могу выполнять, потому что счета очень беспокоят меня. Я уже и так экономлю везде, где можно. Я даже духовкой не пользуюсь», — рассказала она в интервью The Guardian.



Доктор Джеймс Дерунян из Глостершира также был вынужден недавно вернуться к работе в качестве лектора, хотя два года назад ушёл на пенсию. «Я планировал уйти на пенсию, но у жизни были другие планы. Стоимость жизни свела все мои планы на нет», — рассказал 64-летний Дерунян в интервью The Guardian.



Исследование ONS, в рамках которого 12 тыс. человек в возрасте от 50 до 70 лет спрашивали о том, планируют ли они вернуться на работу в будущем, подтверждает общую тенденцию: каждый третий из числа опрошенных в возрасте от 50 до 64 лет и каждый десятый в возрасте 65 лет и старше ответил, что намерен рассмотреть такой вариант. При этом подавляющее большиинство британцев вынуждено делать это по финансовым причинам, сообщается в статье.