Guardian: британские пенсионеры вынуждены искать подработку для оплаты счетов
Эта неуверенность и страх толкает всё больше людей в возрасте старше 50 лет откладывать уход на пенсию или пытаться вновь устроиться на работу, даже если они уже получают пенсию. Высокий уровень инфляции, нестабильность на финансовых рынках и стремительный рост стоимости жизни напрямую влияют на результаты исследований, которые показывают, что британские пенсионеры снова возвращаются на работу, говорится в статье.
Причём более половины от общего прироста приходится на мужчин в возрасте старше 65 лет, экономическая активность среди которых увеличась на 8,5% за год (их количество выросло на 66 тыс. человек). Среди женщин старше 65 лет этот показатель вырос на 6,8% (или на 37 тыс. человек), сообщается в статье.
Углублённые исследования показывают, что этот прирост вызван именно тем, что бывшие пенсионеры возвращаются на работу. «Людям, которые думали, что они смогут с комфортом уйти на пенсию во время пандемии, приходится снова возвращаться после пенсии и вновь искать работу, чтобы получать дополнительный доход и дополнять свои пенсии, пока они ещё могут», — рассказал в интервью The Guardian Стюарт Льюис, исполнительный директор Rest Less (цифрового сообщества, предназначенно для тех, кому за 50).
По его словам, сейчас всё больше пенсионеров «чувствуют себя беднее, чем когда-либо раньше», особенно учитывая, что доверие потребителей находится на рекордно низком уровне, а их покупательная способность при этом ежемесячно снижается на фоне роста инфляции. С апреля прошлого года государственная пенсия увеличилась только на 3,1%, в то время как инфляция в июне выросла до 9,4%, отметил Льюис. «Неудивительно, что люди ищут способы дополнительного заработка», — добавил он.
Директор благотворительной организации для пенсионеров Age UK Кэролайн Абрахамс также рассказала, что многие пожилые люди ждут зимы с большим беспокойством. И неудивительно, что значительное число пенсионеров сейчас стремится вернуться к работе, чтобы постараться максимально укрепить свои финансовые позиции «на случай шторма», подчеркнула она.
«Тщательно продуманные пенсионные планы, которые ещё год назад казались вполне стабильными с экономической точки зрения, теперь разбились вдребезги — и, конечно, это огромное разочарование для тех, кто с нетерпением ждал возможности отдохнуть и пожить в своё удовольствие после долгих лет работы», — заявила Абрахамс в интервью The Guardian.
Экс-министр пенсионного обеспечения Рос Альтманн также считает, что действующее британское правительство совершило ошибку, лишив пенсионеров обещанной защиты. «Страх перед инфляцией вызвал огромную тревогу и заставил некоторых вновь вернуться на работу, даже если их здоровье не способствует этому», — подчеркнула Альтманн.
В такой ситуации оказалась бывшая учительница музыки Кора Адкок, говорится в статье. В 64 года она вышла на пенсию, но в возрасте 69 лет ей пришлось вновь искать работу, потому что её пенсии не хватало, чтобы покрывать растущую стоимость жизни. В результате она устроилась в местный крематорий, где играла на органе во время похорон.
Однако через два года Адкок потеряла и эту работу. Сейчас у неё уже очень плохое зрение, однако она пытается устроиться на какую-то подработку, чтобы можно было оплачивать растущие счета за коммунальные услуги. «Я ищу работу, которую физически уже не могу выполнять, потому что счета очень беспокоят меня. Я уже и так экономлю везде, где можно. Я даже духовкой не пользуюсь», — рассказала она в интервью The Guardian.
Доктор Джеймс Дерунян из Глостершира также был вынужден недавно вернуться к работе в качестве лектора, хотя два года назад ушёл на пенсию. «Я планировал уйти на пенсию, но у жизни были другие планы. Стоимость жизни свела все мои планы на нет», — рассказал 64-летний Дерунян в интервью The Guardian.
Исследование ONS, в рамках которого 12 тыс. человек в возрасте от 50 до 70 лет спрашивали о том, планируют ли они вернуться на работу в будущем, подтверждает общую тенденцию: каждый третий из числа опрошенных в возрасте от 50 до 64 лет и каждый десятый в возрасте 65 лет и старше ответил, что намерен рассмотреть такой вариант. При этом подавляющее большиинство британцев вынуждено делать это по финансовым причинам, сообщается в статье.
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