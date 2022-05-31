Freie Welt: половине немцев старше 55 лет нечего оставить своим потомкам, кроме долгов

Половине граждан Германии старше 55 лет нечего оставить в наследство следующему поколению, сообщает Die Freie Welt. Передать своим детям они могут только высокие расходы на похороны и долги, если они есть. При этом те, кому есть что оставить, зачастую обладают очень большими активами — стоимостью четверть или полмиллиона евро. Это свидетельствует об углублении в стране раскола между богатыми и бедными, рассказывает немецкое издание.
Недавно в результате подачи парламентского запроса выяснилось, что 2,5 млн пенсионеров в Германии получают не полноценную пенсию, а всего лишь пособие по бедности, хотя их трудовой стаж составляет 45 лет, пишет Die Freie Welt. Теперь же второе потрясение: оказалось, что половине граждан ФРГ старше 55 лет нечего оставить в наследство следующему поколению, кроме высоких расходов на похороны и долгов, если они есть.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологическим институтом YouGov по заказу немецкого Совета по экологически безопасному строительству. Те же, кому есть что оставить детям, зачастую обладают большими активами. 14% респондентов оценивают их стоимость в полмиллиона евро. Каждый пятый может передать имущества на сумму от €250 тыс. до €500 тыс., 18% — от €100 тыс. до €250 тыс., 13% — от €5 тыс. до €25 тыс., и только 3% — меньше €5 тыс.
Это свидетельствует об углублении в Германии раскола между богатыми и бедными, считает Die Freie Welt. В отличие от других стран Европы в Германии очень низкий процент людей, имеющих жилищную собственность, отмечает издание.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России презентует платформу для отслеживания состояния окружающей среды на сессии «Зелёная цифра. Современные технологии на защите природы» 2 июня.
Территориальные органы МВД России приступили к реализации указа президента Владимира Путина об упрощённом порядке выдачи гражданства для детей-сирот из Луганской и Донецкой народных республик и с Украины.
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, депутат Госдумы, отреагировала на слова фигуристки Алины Загитовой, которая заявила, что хочет делать российский спорт сильнее в качестве ведущей и спортсмена.
Глава МИД Франции Катрин Колонна на пресс-конференции с польским коллегой в Варшаве заявила, что 15 июня Еврокомиссия даст заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата на вступление в Европейский союз.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что шестой пакет санкций Евросоюза против России, включающий нефтяное эмбарго, который планируется принять в ближайшие дни, не запрещает греческим судовладельцам перевозить российскую нефть в третьи страны.
Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что Европе и США невыгоден дефицит нефти из-за антироссийских санкций, поэтому Россия может компенсировать потери от эмбарго.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон остаётся под домашним арестом, такое решение приняла судья Апелляционной палаты Кишинёва, где рассматривалась кассационная жалоба со стороны защиты. Об этом журналистам сообщил сам бывший глава республики.
Тренер калининградского «Локомотива» Алексей Воронков исключён из экспертной комиссии Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) после дисквалификации за расистское высказывание в адрес кубинской волейболистки Айламы Сесе Монтальво.
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что ЕС стремится к сокращению импорта нефти из России на 92%.
В Москве оценивают решение президента Южной Осетии Алана Гаглоева приостановить действие указа о референдуме по вопросу объединения с Россией как здравое и отвечающее духу союзничества между двумя странами: российская сторона готова к проведению консультаций с югоосетинскими партнёрами по поводу интеграции.
Аналитики финансового маркетплейса «Сравни» и сервиса онлайн-продажи билетов «Туту.ру» провели совместное исследование и выяснили, что в мае 2022 года интерес россиян к путешествиям внутри страны увеличился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Нидерландский министр по вопросам климата и энергетической политики Роб Йеттен заявил, что отказ компании GasTerra выполнять условия «Газпрома» по оплате за газ в рублях приведёт к проблемам с заполнением газовых хранилищ в Нидерландах к зиме.