Freie Welt: половине немцев старше 55 лет нечего оставить своим потомкам, кроме долгов

Половине граждан Германии старше 55 лет нечего оставить в наследство следующему поколению, сообщает Die Freie Welt. Передать своим детям они могут только высокие расходы на похороны и долги, если они есть. При этом те, кому есть что оставить, зачастую обладают очень большими активами — стоимостью четверть или полмиллиона евро. Это свидетельствует об углублении в стране раскола между богатыми и бедными, рассказывает немецкое издание.

Недавно в результате подачи парламентского запроса выяснилось, что 2,5 млн пенсионеров в Германии получают не полноценную пенсию, а всего лишь пособие по бедности, хотя их трудовой стаж составляет 45 лет, пишет Die Freie Welt. Теперь же второе потрясение: оказалось, что половине граждан ФРГ старше 55 лет нечего оставить в наследство следующему поколению, кроме высоких расходов на похороны и долгов, если они есть.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологическим институтом YouGov по заказу немецкого Совета по экологически безопасному строительству. Те же, кому есть что оставить детям, зачастую обладают большими активами. 14% респондентов оценивают их стоимость в полмиллиона евро. Каждый пятый может передать имущества на сумму от €250 тыс. до €500 тыс., 18% — от €100 тыс. до €250 тыс., 13% — от €5 тыс. до €25 тыс., и только 3% — меньше €5 тыс.

Это свидетельствует об углублении в Германии раскола между богатыми и бедными, считает Die Freie Welt. В отличие от других стран Европы в Германии очень низкий процент людей, имеющих жилищную собственность, отмечает издание.