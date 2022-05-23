Independent: уже в октябре «топливная бедность» грозит 40% британских семей

Глава британского отделения немецкого энергетического концерна E.ON Майкл Льюис предупредил о том, что число семей в Великобритании, которые не смогут оплачивать счета за электроэнергию, возрастёт до 40%, пишет The Independent. В связи с этим Льюис призвал правительство страны «вмешаться каким-либо образом».

«Ошеломляющие» 40% британских семей могут столкнуться с так называемой топливной бедностью — когда расходы на энергию превышают 10% располагаемых доходов, если правительство Великобритании не примет мер для смягчения рекордного повышения сумм в счетах за электроэнергию, сообщает The Independent.

«Этот показатель вырос примерно до 20 процентов, а в октябре, согласно нашей модели, он может вырасти до 40 процентов, если правительство не вмешается каким-либо образом», — предупредил глава британского отделения немецкого энергетического концерна E.ON Майкл Льюис.

По его словам, некоторые жители Соединённого Королевства уже сейчас «находятся на грани». Льюис уточнил, что приблизительно треть клиентов его компании вынуждены сокращать расходы на питание, чтобы иметь возможность оплачивать счета за электроэнергию. При этом ситуация лишь усугубится в октябре, когда цены снова вырастут.

По оценке британского отделения E.ON, осенью годовой предел цен на электроэнергию может достигнуть £3 тыс. по сравнению с £1 277, которые домохозяйства в Великобритании платили до апреля.

В связи с этим Льюис призвал британское правительство немедленно вмешаться, не уточнив, следует ли ввести дополнительный налог на прибыль производителей нефти и газа на фоне разногласий в кабинете министров. «Самое главное, чтобы правительство вмешалось — именно оно должно решать, как это финансировать», — приводит издание его слова.

Как напоминает The Independent, по оценкам аналитиков, Великобританию ждёт самое сильное падение уровня жизни с 1950-х годов и резкий рост уровня бедности, в результате чего ещё 500 тыс. детей окажутся за чертой бедности.